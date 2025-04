Neuquén capital reforzó su ordenanza de Ficha Limpia tras adherir a la ley provincial

José Luis Artaza, concejal de Fuerza Libertaria, explicó que la ciudad de Neuquén fue pionera en la implementación de una ficha limpia para evitar que las personas con condenas accedan a cargos públicos. Si bien la primera ordenanza se aprobó en 2022 y hasta rigió durante las últimas elecciones, esta modificación permitirá tener una política homogénea con la provincia, que aprobó una normativa anti corrupción tras el resonado caso de inhabilidad moral de la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz.

Con las nuevas modificaciones, tanto los que se presenten para ocupar cargos electivos como aquellos que sean designados como funcionarios deberán presentar cuatro documentos que acrediten su "ficha limpia". Artaza explicó que hará falta que presenten el certificado de antecedentes penales, el registro nacional de reincidencia y también los certificados que demuestren que no están inscriptos como deudores alimentarios ni dentro del registro de violencia familiar y de género.

SFP Jose Luis Artaza (3)-1.jpg Sebastian Fariña Petersen

"La idea es empezar a limpiar la política de aquellos corruptos, de personas que se meten en política para evitar tener que cumplir una condena", dijo Artaza y aclaró, por ejemplo, que la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández no podría acceder a un cargo electivo en la ciudad de Neuquén por su situación judicial actual.

"La transparencia en la función publica es principio fundamental para recuperar la confianza en las instituciones", explicó el edil, que celebró la decisión de la Legislatura de Neuquén de replicar la medida a nivel provincial. Del mismo modo, destacó que otros municipios neuquinos están avanzando para adherir a la normativa de la provincia o tener sus propias ordenanzas para combatir la corrupción con limitaciones al acceso a cargos públicos.

Concejo Deliberante de Neuquén

"Con esta adhesión, reforzamos nuestra postura a nivel municipal", dijo sobre la normativa, que cosechó el apoyo de la mayoría de las bancas en el Concejo Deliberante. "Sólo se opuso la izquierda, porque consideraron que participan de muchas manifestaciones en donde se pueden dar disturbios que terminen en denuncias", dijo Artaza y agregó: "Todos tienen derecho a manifestarse pero no hay necesidad de incendiar un auto o un contenedor".

Aclaró que la medida se va aplicar a futuro en las elecciones municipales, bajo la supervisión de la Justicia Electoral. "Y en los cargos designados empieza a regir 10 días después de la promulgación, por lo que la Subsecretaría de Recursos Humanos deberá controlar que ningún funcionario tenga estas condiciones no permitidas", indicó.

Qué requisitos impone la ordenanza

La Ficha Limpia apunta a que los funcionarios designados o elegidos por voto popular sólo puedan cumplir funciones en el sector público si no tienen una condena por algún delito. Tampoco aquellos que hayan sido beneficiados por una suspensión del juicio a prueba -probation-, los que sean deudores del fisco o los condenados por delitos al Régimen Penal Tirbutario.

Tampoco los condenados por tráfico de estupefacientes, los deudores alimentarios, los inscriptos en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. Quedan fuera de la posibilidad de acceder al Estado aquellos que hayan sido inhabilitados para ejercer cargos públicos a través de juicios políticos o inhabilitaciones como la que recayó sobre la ex vicegobernadora.