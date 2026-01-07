Neuquén: nace otro armado libertario que busca candidatos a intendente y gobernador para el 2027

"Los libertarios somos opositores al gobierno provincial de Neuquén", dijo Brenda Buchiniz, quien va sumando figuras que se caen del PRO y La Libertad Avanza.

En política nadie termina yéndose del todo, y mucho más en Neuquén donde las idas y vueltas de los referentes son habituales dependiendo de las circunstancias. En las últimas horas, un armado libertario que se identifica con Javier Milei , pero con otra dinámica local, sumó a un dirigente de peso que viene del PRO , la estructura que creó el expresidente Mauricio Macri, que está frizada a nivel nacional.

Se trata del exfuncionario nacional Francisco Sánchez quien confirmó su incorporación al partido Cumplir , el espacio que conduce la diputada provincial libertaria Brenda Buchiniz , con un armado político que ya mira de lleno a las elecciones de 2027. El partido buscará armar un candidato a gobernador, y al menos aspirantes a intendentes en San Martín de los Andes y Plaza Huincul , por ahora.

Sánchez, que ocupó un cargo en la Secretaría de Culto de la Nación durante el inicio del gobierno de Javier Milei, cuando Diana Mondino era canciller, había renunciado meses atrás y quedó fuera de la estructura nacional. También fue un activo y mediático diputado nacional, con una presencia en las redes sociales, que levantó mucha polémica.

francisco sanchez.jpeg Francisco Sánchez fue referente del PRO en Neuquén y secretario de Culto de la Nación hasta el año pasado en el gobierno de Javier Milei.

Ahora, vuelve a la arena política desde una facción libertaria con identidad provincial y fuerte perfil opositor al oficialismo neuquino de la mano de Buchiniz, quien mantiene una distancia con las ideas de La Neuquinidad y también de La Libertad Avanza Neuquén, donde se fue desencantada.

Armado libertario en Neuquén: el PRO y la diferencia con La Libertad Avanza "local"

“Vamos a trabajar una propuesta de cara al 2027 juntos, se va a ir sumando gente, la idea es presentar un plan para la gobernación y para la intendencia de Neuquén y otras intendencias, entre las cuales está San Martín de los Andes, Zapala, Plaza Huincul, y otros armados”, aseguró Brenda Buchiniz en declaraciones a LM Neuquén.

El exdiputado nacional remarcó que el espacio está en pleno crecimiento territorial y que buena parte de quienes se acercan provienen tanto del PRO como de La Libertad Avanza, disconformes con las conducciones locales.

“Seguramente vamos a ir cerrando en otras localidades, la mayoría de la gente viene del PRO o de La Libertad Avanza o porque no les gustó el rumbo que tomó la conducción local. Mucha gente se enteró de que no los habían afiliado y quedaron muchas personas enojadas, quieren participar el espacio de estas ideas y ven en mi trabajo el espacio que quiere Javier, es la manera de dar la batalla en la provincia”, sostuvo Buchiniz, quien es la presidenta del partido Cumplir.

La diputada provincial aclaró porqué el espacio, pese a que tiene las ideas de Milei, va a buscar un perfil diferente en la provincia de Neuquén. “Los libertarios somos opositores en la provincia de Neuquén”, dijo con contundencia.

SFP Brenda Buchiniz (4).JPG Brenda Buchiniz es la líder del espacio libertario Cumplir en la Legislatura de Neuquén y está armando un espacio de cara al 2027. "No me van a callar con un cargo", djio.

En ese sentido, también planteó una diferencia explícita con el esquema de conducción nacional de La Libertad Avanza, cuestionando la imposición de candidaturas desde Buenos Aires. Sin nombrarla, se refirió al perfil que tiene la senadora Nadia Márquez.

“Bajar la propuesta nacional a la neuquina, por ejemplo, no me gustó que vengan desde Buenos Aires a digitar los candidatos de La Libertad Avanza, porque las candidaturas tienen que surgir de la vida democrática interna, porque se supone que venimos a hacer algo distinto, no como los demás. A mí no me van a cambiar, no estoy por un cargo, a mí no me interesa estar en un cargo”, afirmó Buchiniz.

Desde el plano ideológico, ratificó los ejes clásicos del ideario libertario, adaptados al contexto provincial, “Salimos a proponer básicamente un estado más chico, más eficiente y necesariamente y muy importante, transparente”, dijo.

La diputada Brenda Buchiniz, referente central de Cumplir en la Legislatura, también hizo un balance de su trabajo parlamentario y del posicionamiento del espacio.

Unos 20 proyectos de ley fueron presentados por Buchiniz en la Legislatura de Neuquén. "De ellos, uno solo fue aprobado, que tiene que ver con los instructores de los clubes de educación física, de los gimnasios, pedirles antecedentes penales”, explicó.

Tras oficializar su incorporación, Sánchez reforzó su postura con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde marcó distancia tanto del oficialismo provincial como de las decisiones centralizadas. “Neuquén necesita un cambio real. Un cambio que se anime a enfrentar a las castas que gobiernan la provincia desde hace décadas y a terminar con los privilegios de los de siempre”.

francisco sanchez diputada nacional Francisco Sánchez es referente del PRO y alineado con Patricia Bullrich.

“Por eso hoy estoy en Cumplir, trabajando junto a Brenda Buchiniz y con personas que no viven de la política ni la usan como refugio. Venimos a disputar el poder para cambiar las cosas de verdad, sin obediencias automáticas ni decisiones tomadas desde un escritorio en Buenos Aires”, sostuvo.

Sánchez también aclaró su salida del PRO

“Mi salida del PRO no fue reciente ni oportunista. Me desafilié hace más de un año, cuando después de perder una discusión interna, la conducción decidió acompañar al oficialismo provincial. En ese momento entendí que ese camino ya no representaba lo que siempre defendimos”, dijo el ex secretario de Culto de la Nación.

Finalmente, ratificó su alineamiento con el rumbo nacional, aunque con autonomía política en Neuquén. “Apoyo el cambio que se está dando a nivel nacional, pero creo firmemente que Neuquén necesita un proyecto propio, con identidad provincial y autonomía política. Neuquén no cambia con los de siempre. Cambia cuando se anima a discutir el poder en serio”, dijo.

Se incorporó Francisco Sánchez a Cumplir, un espacio más de las fragmentaciones libertarias en Neuquén, que busca convertirse en una alternativa.