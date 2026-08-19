Neuquén premia a la gastronomía que apueste por el vino y el aceite de oliva provincial: "Carta neuquina"

La Municipalidad baja el 50% la licencia comercial a los restaurantes que sirvan el 100% de productos locales en la carta. Fuerte apoyo de Gaido y Figueroa.

La presentación de "Carta Neuquina" ante productores de vinos y aceites de oliva de Neuquén.

La Municipalidad de Neuquén presentó este miércoles la ordenanza "Carta Neuquina" , una iniciativa que bonifica con un 50% de descuento en la licencia comercial a los locales gastronómicos que incorporen en sus cartas el 100% de vinos de bodegas radicadas en la provincia y aceite de oliva neuquino como aderezo de mesa. La medida alcanza a los 93 espacios gastronómicos de la ciudad.

Se espera que también los municipios neuquinos puedan sumarse a esta iniciativa, que si bien no es obligatoria, ayuda a instalar los productos locales y generar un circuito económico y de promoción turística alrededor de la marca gastronómica de la provincia de Neuquén.

Del anuncio participaron el gobernador Rolando Figueroa , el intendente Mariano Gaido, la secretaria jefa de Gabinete, María Pasqualini , representantes del Centro PyME, la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén y productores vitivinícolas y olivicultores de la provincia.

Octavio Ramírez, de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, valoró la ordenanza pese al "momento difícil" que atraviesa el sector. Claudio Espinoza

Pasqualini fue la encargada de detallar los alcances de la ordenanza. "Nuestra provincia tiene condiciones óptimas para el desarrollo, y eso le da valor a nuestros vinos y a nuestros aceites, pero también aporta a la diversificación económica y genera empleabilidad", sostuvo.

Gastronomía: el respaldo del sector privado

La funcionaria explicó que la ciudad, por su perfil urbano, comercial y turístico, "tiene las condiciones para la difusión y la promoción" de esos productos. Es más, los datos oficiales hablan de 93 restaurantes con 350 personas empleadas en la ciudad, de esa categoría.

Señaló que Neuquén es "la única ciudad del país" con este tipo de acompañamiento y lo enmarcó en otras políticas municipales que lleva adelante la comuna. Se trata del año de exención de licencia comercial para quienes abren un local, el descuento en el patentamiento para autos comprados en concesionarias neuquinas, el "botón neuquino" y los diez años de bonificación de licencia para el Parque Industrial.

Octavio Ramírez, en representación de la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén, celebró el apoyo estatal en un contexto "económico complicado" para el sector y destacó la calidad del aceite de oliva provincial. "Creo que va a ser un éxito total", afirmó, y señaló que la medida potencia al turismo, aunque "parezca que no lo es".

La secretaria jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini dio detalles de la ordenanza. Claudio Espinoza

Desde el sector vitivinícola, Roberto Schroeder, de Bodega Familia Schroeder, valoró la ordenanza como una herramienta fundamental para "la diversificación" productiva y la "sustentabilidad de otras actividades" más allá de la energía, y llamó a seguir fortaleciendo la integración entre gastronomía, turismo e identidad neuquina.

El titular de Bodega Malma, Julio Vila, remarcó el valor simbólico de la medida en una provincia que recibe constante migración de otros lugares del país.

"El tema de la identidad se pone en juego permanentemente a través de las distintas generaciones que van llegando", señaló, y agregó que buena parte de quienes hoy producen en Neuquén son personas que "se enamoraron de este lugar" y buscan afianzar ese arraigo.

Julio Viola de Bodega Malma valoró la identidad neuquina alrededor de los proyectos. Claudio Espinoza

Viola destacó además la diversidad productiva provincial más allá del vino. "Tuve la suerte de participar en el Centro PyME y conocer la gran variedad y calidad que tiene Neuquén en sus carnes, sus mieles, sus aceites y sus vinos", dijo.

Recordó que la provincia lleva "veinticinco años como productora de vinos", un desafío relativamente nuevo frente a a regiones de mayor tradición vitivinícola, y anticipó que abastecer a los espacios gastronómicos locales requerirá acompañar el crecimiento de la demanda desde la producción.

Entre los presentes estaban, por el Centro PyME, Daniel González y Anabel Lucero; por la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén, Octavio Ramírez; por la Bodega Familia Schroeder, Juan Carlos y Roberto Schroeder; por la Bodega Fin del Mundo, Ricardo Galante; por la Bodega Patritti, Nicolás Navío, y por la Bodega Mabellini, Carlos Mabellini. En tanto que Praderas Neuquinas, representada por Mariana Mauad; Olivares Eternum, Romina Alessi y Olivares del Neuquén, Giulio Retamal Jara.

Gaido: "Una inversión importante del Estado"

El intendente Gaido sostuvo que la ordenanza es fruto de un trabajo conjunto con las cámaras y los productores para "poner en valor" la producción local. "Quiero destacar la calidad del producto, está entre los mejores del país y del mundo", afirmó, y comparó el objetivo con la experiencia de Mendoza, donde el vino local está presente en toda la oferta gastronómica.

Romina Alessi de Olivares Eternum, otra productora que sostuvo que los aceites locales están siendo de los mejores valorados en el país. Claudio Espinoza

El intendente enmarcó la medida dentro de una serie de políticas de baja de impuestos y estímulo al sector privado —licencia comercial gratuita por un año para nuevos comercios, descuentos en patentamiento, eliminación de tasas— y afirmó: "Apoyar al comercio, apoyar a la empresa, es apoyar el empleo. Es nuestra prioridad".

Figueroa: el modelo se replicará en toda la provincia

El gobernador Rolando Figueroa respaldó la iniciativa y anticipó que buscará extenderla a otros municipios. Adelantó que en el próximo "pacto de gobernanza" se incluirá la obligación para los municipios de la provincia de promover que los comercios gastronómicos ofrezcan productos locales con prioridad en sus cartas.

Roberto Schroeder de Bodega Familia Schroeder. Claudio Espinoza

El mandatario también vinculó la medida con su plan de diversificación productiva más allá de Vaca Muerta, como el desarrollo de superficies bajo riego en el corredor del viento (región de Limay-Piedra del Águila), donde prevé poner en producción cerca de 50 mil hectáreas reutilizando agua de la actividad hidrocarburífera, con descuentos en el canon correspondiente.

"Producir vino, producir aceite de oliva y otras tantas cosas las vamos a poder hacer en Vaca Muerta", señaló. "Es una medida inteligente la que ha tomado el gobierno de la municipalidad", cerró Figueroa.