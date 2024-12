Neuquén registró en noviembre un recorte de recursos nacionales no automáticos del 70%

La provincia de Neuquén sufrió en noviembre un recorte del 70.7% respecto del año pasado de los recursos no automáticos del gobierno nacional, al sumar unos $5.402 millones, señala un reporte de la consultora Politikon Chaco, en base a datos del Ministerio de Economía.

El informe indica que “en noviembre las transferencias no automáticas del Estado nacional en instancia devengadas a las 24 jurisdicciones subnacionales del país totalizaron $ 168.563 millones registrando una variación del -31,4% nominal interanual y de esa manera registraron una baja real del 74,3% interanual”, al descontar el efecto de la inflación”.

“A su vez, las transferencias no automáticas en instancia pagadas totalizaron $175.625 millones, registrando una variación de -34,7% interanual nominal y -75,5% interanual en términos reales”, señala el estudio.

El informe dice que el mes pasado “la relación crédito pagado/devengado del mes se ubicó en 104,2% y de ese modo, el Estado nacional redujo levemente su deuda con el conjunto de jurisdicciones subnacionales en $7.062 millones, llegando a los $134.291 millones adeudados en el acumulado del año”.

En términos de participación, Ciudad de Buenos Aires otra vez concentró la mayor porción de los envíos realizados: a ese distrito fueron el 56% de los envíos devengados y 59% de los pagados.

ministerio economia nacion -VALIDA 1200- Desde el ministerio de Economía dictaminaron el cierre de tres fondos fiduciarios.

En esa instancia, recibió $103.643 millones y el 81% de ese total corresponde a pagos por deuda de coparticipación.

Bastante más lejos, en términos de participación, quedaron Buenos Aires (11,5% devengado y 16% pagado) y Misiones (4,3% devengado y 4,0% pagado), que son las provincias que conforman el podio. En el extremo opuesto, La Pampa, San Luis y Chubut se ubican al fondo de la tabla.

La diferencia con CABA

En relación con los desempeños, solamente Ciudad de Buenos Aires mostró alzas reales, que fueron de muy importante magnitud: +869,5% en los envíos devengados y +305,2% en los pagados, explicados por los pagos recibidos del cumplimiento de la medida cautelar.

Esto se explica por el juicio que mantiene la Ciudad contra el Gobierno Nacional por el reclamo de devolución de casi 2 puntos de coparticipación que le había quitado Alberto Fernández en 2020, para dárselo a la Provincia de Buenos Aires,

El fallo, en principio favorable al distrito que administra Jorge Macri, implica una devolución de dinero atrasado y el envío de más dinero en forma mensual. Pero como se trata de una cautelar de la Corte Suprema, que todavía no se ha expedido sobre el fondo del asunto, el dinero no se manda de manera automática, sino que contablemente se registra como envíos no automáticos.

El resto de los distritos mostraron caídas, tanto en los envíos devengados como en los pagados, con una marcada heterogeneidad en su intensidad. Considerando los envíos devengados, Santa Cruz, Salta y Tucumán registran los descensos más leves, aunque son cercanos a -50% mientras que en La Rioja, San Luis y La Pampa los envíos caen por encima del -97%. En los envíos pagados, Catamarca y Jujuy son las únicas provincias con bajas menores al 50%, mientras que Chubut, La Pampa y La Rioja caen por encima del -98%.