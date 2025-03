Neuquén: un repentino e incontrolable incendio consumió una camioneta en minutos

El dueño del comercio, ubicado justo frente al lugar donde estaba estacionado el rodado, contó que la situación fue súbita e incontrolable."Fue inmediato porque estábamos acá adentro y de golpe empezó a salir fuego. Cuando salimos con los matafuegos ya no pudimos hacer nada para apagarlo", relató.

El vehículo pertenece a un trabajador petrolero que actualmente se encuentra en el campo, por lo que aún no ha sido notificado del incendio.

Camioneta incendiada en calle Alderete (4).JPG Maria Isabel sanchez

El incendio de la Peugeot 504 sorprendió a los vecinos del sector, ya que en la zona no suelen ocurrir hechos de inseguridad o vandalismo. "El barrio es bastante tranquilo, no hay ningún problema. Ni siquiera robos, y casos así, como este, no se ven", señaló el comerciante.

No obstante, mencionó que recientemente se han registrado intentos de robo de ruedas en la zona, aunque nada que se compare con el incendio de la camioneta.

El fuego consumió el vehículo en aproximadamente media hora. Mientras tanto, se espera que el propietario del rodado tome conocimiento del hecho y que las pericias determinen el origen del siniestro.

¿Un hecho intencional?

Aún no se ha determinado la causa exacta del fuego. Si bien en un primer momento se barajó la posibilidad de un desperfecto mecánico, algunos indicios llevan a sospechar que el incendio pudo haber sido provocado.

Camioneta incendiada en calle Alderete (3).JPG Maria Isabel sanchez

"Seguro que la han quemado, pero no sé por qué. El chico no tiene problemas con nadie", comentó el testigo.

Uno de los datos que refuerzan esta hipótesis es que la camioneta no tenía batería, ya que se la habían retirado previamente para evitar robos. Además, el comercio y los vecinos no notaron a nadie con actitudes sospechosas antes del incendio.

"Evidentemente, la quemaron, sola no se va a prender eso", afirmó el comerciante.

Bomberos demorados y el riesgo de una tragedia mayor

Vecinos y comerciantes intentaron controlar el fuego con matafuegos, pero fue en vano. Cuando llamaron a los bomberos, estos demoraron en llegar, lo que permitió que las llamas consumieran por completo el vehículo.

Camioneta incendiada en calle Alderete (2).JPG Maria Isabel sanchez

"Nosotros llamamos a los bomberos y la verdad que demoraron. Entonces el fuego alcanzó a tomar todo. Para colmo, todo era plástico, la cúpula de plástico, y bueno, menos mal que no agarró para acá, porque tenemos los vidrios re calientes", explicó el testigo.

Afortunadamente, no hubo heridos ni daños en los comercios y viviendas cercanas. Sin embargo, la escena generó caos en el tránsito: "Lo único peligroso fue que los coches se amontonaron en la calle. Uno frenó y no quería doblar, y casi se queman otros coches porque se había hecho la cola".