Nicolini sobre el crimen de Juan Caliani: "No vamos a descansar hasta encontrar a los culpables"

“Estoy seguro del trabajo que lleva adelante nuestra Policía provincial, han demostrado mucha responsabilidad y no han dejado de trabajar; en lo personal quiero asegurar que no vamos a descansar hasta encontrar a los culpables”, destacó.

El ministro recordó además que el viernes será inaugurado el nuevo Centro de Monitoreo de la ciudad de Neuquén, ubicado en la intersección de las calles Lanín y Saavedra del barrio La Sirena, a siete cuadras de la casa donde vivía Caliani junto a sus padres, y donde se produjo el intento de robo que terminó con su vida.

El espacio tendrá la capacidad de monitoreo de 505 puntos de captura que hacen a un total de 1.318 videocámaras. El Centro también relevará el monitoreo de las videocámaras de Vista Alegre, Plottier y Senillosa, a fin de brindar asistencia si fuera necesario.

SFP Homicidio Juan Calani barrio La Sirena (16).JPG La casa del periodista Juan Caliani. Sebastián Fariña Petersen

Este miércoles se realizó el velorio del periodista y desde distintos medios se indicó que su muerte fue un síntoma de un incremento de casos violentos y de inseguridad que se vienen reportando.

Ana, la mamá de Juan, también ofreció una entrevista donde expresó su dolor y la crudeza del episodio en el que asesinaron a su hijo. "Estoy sacando fuerzas de donde no tengo y le pido a Juan, de donde esté, que me las dé para que podamos luchar por justicia. Nada me va a devolver mi hijo. Nada me lo va a traer conmigo, nada va a borrar de mi mente esa carnicería que hicieron con él esos dos delincuentes que están sueltos y que pueden hacer lo mismo en cualquier momento y que violaron mi familia y mi hogar", señaló.

Mientras la Fiscalía avanza con la investigación, vecinos del barrio señalaron que habían visto a dos jóvenes merodeando por ese sector, quizás buscando dar con alguna vivienda que estuviera vacía, ya que muchas familias viajaron fuera de Neuquén para aprovechar los feriados del fin de semana largo.

juan caliani periodista.jpg El periodista Juan Caliani, asesinado este lunes por la noche.

"Tomamos conocimiento por las entrevistas que se realizaron hasta el momento que incluso el mismo día en horas antes, vecinos hacen referencia a que dos varones jóvenes merodeaban la zona y señalan que quisieron abrir un auto. Por esto se han solicitado datos de robos previos, detenciones en días previos y modalidades que se llevaron a cabo", contó el fiscal jefe, Agustín García.

Una reunión urgente tras el crimen

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, convocó para este miércoles a las 9:30 horas a la cúpula de la Policía provincial con el objetivo de ejecutar acciones tendientes al rápido esclarecimiento del hecho, como así también el análisis de las estadísticas que arroja el mapa del delito en la ciudad.

SFP Matias Nicolini nuevo Ministro de Seguridad (3).jpg Sebastian Fariña Petersen

Tras la conmoción que generó el crimen en la sociedad neuquina, el gobierno de la provincia del Neuquén expresó su profundo dolor por el asesinato de Caliani, se puso a entera disposición de la familia, y aseguró que la Policía realiza el máximo esfuerzo para la recolección de pruebas y testimonios que permitan dar con los autores. Lo hace en un trabajo coordinado con la Justicia.

La dura despedida del periodista asesinado

A las 11 de la mañana, familiares y amigos se reunieron en la sala velatoria de CALF de calle Bahía Blanca para despedir a Juan Caliani, el periodista de 34 años que había cursado sus estudios de Comunicación Social en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y que se desempeñaba como productor en Radio Cumbre.

Por su parte, los vecinos del barrio La Sirena convocaron para una movilización este miércoles a las 19.30 para reclamar justicia por el vecino asesinado y pedir seguridad para el sector.

Los que compartieron trabajo con él en distintos medios de la región lo recordaron como "un compañero de fierro", un trabajador que tenía un vínculo de camaradería con el resto de los periodistas y que lograba arrancar sonrisas a cada rato, porque siempre tenía un chiste o una humorada al borde de los labios. Por eso, la noticia de su trágica muerte dejó en shock a los comunicadores de toda la región.

juan caliani 2.jpg

A través de las redes sociales, sus colegas dejaron sentidos mensajes de despedida para su compañero. Entre ellos, Anahí Cárdena, reportera gráfica de LM Cipolletti, compartió una anécdota que "lo pinta de cuerpo entero", según señalaban sus amigos. Es que Juan entraba a la radio a las 6 de la mañana y, como se había hecho amigo del colectivero, la unidad modificaba sus horarios para esperarlo y llevarlo hasta su puesto laboral cada madrugada.

"A veces el Cali se quedaba dormido y el colectivero lo esperaba en la parada hasta que aparecía, porque era el único que viajaba tan temprano para entrar a la radio. Hoy te debe haber esperado, Cali. No puedo creer que esto sea real", escribió.