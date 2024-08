"Nunca estuvimos en un lugar prohibido": la respuesta de quienes hacían la travesía 4x4 y fueron multados

En primer lugar, contó que hace más de 21 años se dedica a organizar eventos para propietarios de vehículos 4x4 o personas que las alquilan y que se trata de un desafío de conducción todoterreno.

"Tenemos la oficina en Buenos Aires y viajamos por todo el país. El jueves estábamos en un evento que organizamos todos los años, donde vamos a Las Ovejas y nos quedamos en la hostería por 4 noches", indicó.

Según explicó, el objetivo del primer día era ir hacia la Laguna Vaca Lauquen, no hacia el área protegida de Epulauquen, como sostuvieron desde provincia.

Epulauquen.png Área protegida Epulauquen en verano.

"Inventaron que íbamos al área protegida, pero no entramos ni estábamos ahí en ese momento. Conozco el camino que se puede transitar, siempre tuve muy claro eso, sé cuál es el área protegida porque he ido en verano, pero jamás en invierno, porque está prohibido", resaltó Gravier y agregó que saben que ha ido gente que hizo estragos, pero que ellos se avocan a transitar por las rutas provinciales y los caminos de paso para llegar a los lugares, como la Laguna Vaca Lauquen.

"Cuando nos interceptaron en la ruta, a mitad de camino, les tiraron la camioneta a unos del grupo y les preguntaron por el responsable. Inmediatamente me detengo y un guardafauna y un policía me preguntaron si estaba habilitado", comenzó explicando sobre el primer hecho, donde les aseguró que no necesita habilitación, ya que no es un prestador turístico, sino que se dedica a organizar eventos de expedición 4x4.

No obstante, remarcó que el guardafauna de apellido Parada no lo entendía y le labró un acta. "Yo la firmé porque puso guía 4x4, si ese fue el inconveniente y estuviese reglamentado no tengo problema de hacerme cargo. Sin embargo, nos dijo que no podíamos seguir", aseguró y contó que siguieron insistiendo en que no podían transitar por los mallines, situación de la que ya estaban al tanto desde la empresa.

El grupo de la travesía continuó viaje y, según contó Gravier, volvieron a aparecer una hora después con una nueva acta. "No la firmé porque ya me parecía un ensañamiento. Los abogados del grupo me asesoraron de que no lo haga", sostuvo.

Una vez que volvieron a la hostería donde paraban, los estaban esperando para hacerles una notificación con los caminos por los que no podían transitar, ya que sino, recibirían una sanción.

travesía 4x4 infracción.jpg

Los viajantes no se quedaron con la duda y se acercaron a la Municipalidad de Las Ovejas para consultar si existía tal prohibición y les aseguraron que no, pero que lo que sí existe es información sobre la transitabilidad de caminos que están cerrados por la nieve o barro. Por esta razón, se dirigieron a la comisaría en búsqueda de la copia de acta que nunca les dieron.

"Después nos encontramos con el guardafauna Parada y le dije que con qué derecho se pusieron a repartir esta información falsa", remarcó con cierto enojo.

Finalmente, al día siguiente, la idea era dirigirse hacia la Laguna Varvarco Campos, sin pretender llegar al área protegida. "Allí paramos a almorzar, yo no trabajé más como guía porque me dijeron que estaba prohibido, así que fui simplemente a acompañar. Bajamos a la ruta de nuevo y estaban esperándonos con dos patrulleros, cuatro policías, un guardafauna y un guardaparques", recalcó.

El objetivo era notificarlos, pero Gravier les insistió en que no estaba trabajando como guía, por lo cual no pudieron hacer nada.

"No hicimos nada prohibido, puede ser lo de la guía 4x4 que esté en una nebulosa, es el único punto a discutir porque en todo lo otro nunca estuvimos en un lugar prohibido, ni siquiera íbamos a ir. Sin embargo, publicaron que íbamos a causar daño ambiental y que estábamos en un área protegida, se ensañaron con nosotros", manifestó y contó que los policías se sacaban fotos entre sí "como si fuéramos un trofeo".

La versión de Guardafaunas y Policía provincial

caravana camionetas zona protegida neuquen

La Dirección Provincial de Fauna y Áreas Naturales Protegidas intervino, a requerimiento de la Policía, tras una denuncia por vehículos doble tracción que transitaban por la ruta provincial 45, en dirección a las lagunas de Epulauquen. Detectaron que el convoy de 22 camionetas trasladaba a 38 personas, y que no contaban con la autorización pertinente para realizar tal excursión, según establece la ley provincial de Turismo.

El comisario Nicolás Funes, de la comisaría 38° de Las Ovejas, los contactó para organizar en conjunto una comisión e ir hasta el lugar. Al encontrarse con esas personas les consultaron adonde se dirigían. Expresaron que provenían de Buenos Aires y que iban hacia Epulauquen.

Informaron también, según consta en el acta labrada por los guardafaunas, que “su guía y otros vehículos se encontraban más adelante, continuando el recorrido hacia las Lagunas de Epulauquen”.

Al consultarle por la habilitación necesaria para realizar esa actividad, detectaron que no contaban con dicha documentación, por lo que se le informó que “se encuentra en infracción a la ley provincial de turismo N.º 2414, Resolución 1215/04, por no tener esta autorización. También se le informó que no se pueden realizar maniobras por fuera de la banquina de las rutas y que está prohibido el ingreso a las áreas naturales protegidas, ya que estas están cerradas en esta época”.

Por tal motivo, se labró un acta de infracción -que el propietario de la empresa de expediciones se negó a firmar- y se instó a no continuar con dicha actividad. No obstante, según consta en el informe de actuación de los guardafaunas, se dejó constancia de que decidieron seguir con lo planeado, “con un grupo de amigos”