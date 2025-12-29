Ola de calor y alerta por temperaturas extremas en Neuquén: así estará el tiempo esta semana

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas publicó su pronóstico a 6 días y se confirmó cómo estará el último día del año.

Tras una jornada de domingo con mucho calor en Neuquén , el pronóstico del tiempo indica que las temperaturas se mantendrán en rangos altos durante la semana. Temperaturas por encima de los 35°C y escaso viento son los factores que predominarán.

Este lunes 29, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), llegará a 36°C durante el día y descenderá a 15°C hacia la noche. El cielo permanecerá despejado con sol radiante durante toda la jornada y marcará tendencia para los próximos días. El viento promediará en 26 km/h. Durante la noche se esperan ráfagas de 44 km/h.

Por su parte, a través del Sistema de Alerta Temprana , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo por temperaturas extremas para este lunes, que afectará a la mayor parte de la provincia: todos los departamentos, con excepción de Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.

Según el organismo nacional, el nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud. Así, las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Neuquén Río Calor Clima (13)

Ola de calor toda la semana

Para el martes 30, se esperan los mismos rangos de temperatura (36°C de máxima y 15 de mínima). El cielo continuará completamente despejado con sol radiante en su momento álgido. El viento rondará los 30 km/h, con ráfagas de hasta 47 km/h hacia la noche.

La AIC pronosticó que el último día del año continuará en rangos similares de temperatura a jornadas anteriores. El viento durante el día será aún más leve, rondando los 18 km/h y aumentará en intensidad hacia la noche, con ráfagas de 41 km/h. El cielo permanecerá despejado y con sol radiante.

Para el feriado del 1 de enero, aumentará la amplitud térmica en relación a los días anteriores, con 34°C de máxima durante la tarde y 9°C de mínima hacia la noche. El viento durante el día obedecerá a la tendencia de la semana, con un promedio de 24 km/h, aunque aumentará notoriamente hacia la noche, con ráfagas de hasta 62 km/h. El cielo estará despejado.

El viernes 2 descenderá levemente la máxima a 32°C. La mínima continuará alrededor de los 15°C. El cielo estará parcialmente nublado a lo largo del día y mayormente despejado durante la noche. El viento continuará en los mismos rangos que el resto de la semana: leve durante el día y un aumento en intensidad hacia el final de la jornada.

ON - Rio calor (9) Omar Novoa

El sábado 3 será la jornada más calurosa de la semana, con una máxima de 37°C con sol radiante. El viento rondará los 31 km/h e irá en aumento conforme avancen las horas. Por la noche el cielo estará mayormente despejado con una temperatura de 13°C y ráfagas de viento de hasta 56 km/h.