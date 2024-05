Operativo sorpresa: secuestran minibuses y camionetas sin habilitación camino a Vaca Muerta

El operativo comenzó a la madrugada en la ex ruta 7 y en total se detectaron ocho vehículos con irregularidades. Los detalles del operativo.

Durante un operativo sorpresa que comenzó esta madrugada, la Municipalidad de Neuquén secuestró ocho vehículos que no cumplían con las habilitaciones o no tenían la documentación correspondiente y que transitaban por la ex ruta 7 camino a Vaca Muerta.