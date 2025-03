Padres denuncian que el patio de una escuela está "tomado" por personas en situación de calle

WhatsApp Image 2025-03-24 at 9.06.34 AM.jpeg

El predio se encuentra en Elordi al 1200, atrás del Consejo Provincial de Educación. Allí funcionan cinco escuelas: la Escuela Especial N° 4, la Escuela Especial N° 15, la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N° 6, la Escuela integral laboral Nº 2 y la ya mencionada Escuela Especial "Quelluén".

Este terreno no está completamente cerrado. A pesar del alambrado que rodea toda la manzana de aproximadamente 200 metros cuadrados, las entradas nunca han tenido portones, ni se han cerrado durante la noche, por lo tanto, el acceso al predio es irrestricto.

La indignación de los padres ante la falta de respuestas

Desde el comienzo del ciclo lectivo que buscan respuestas de las autoridades. Sin embargo, el hombre declaró que, hasta ahora, no han recibido respuestas: "Llamás allá y te dicen que la Policía no los puede sacar, que llames para este lado y te dicen 'No, no es nuestra área, tenés que llamar a otro'. No es el área de nadie, digamos".

En su indignación, Rioseco describió que las personas que están habitando el predio salen "cuando se les termina el alcohol" y vuelven con más bebidas. En las fotos pueden verse botellas de plástico y cajas de vino descartadas en el predio.

El hombre explicó, además, que hay una estructura que fue tomada por el grupo de personas que vive en el predio. "Están las bombas de todo el establecimiento, las bombas de agua, los cables de luz, rompieron las puertas y están viviendo adentro", relató. En las imágenes aportadas por Rioseco pueden verse colchones dentro de la estructura, que tiene las puertas desmontadas.

WhatsApp Image 2025-03-24 at 9.06.35 AM (2).jpeg

Según describió el padre, es una práctica común en las escuelas que funcionan en el predio la de llevar a los niños a recorrer el patio y jugar como forma de terapia. "Los patios se usan para muchas actividades. Tenés un nene en crisis y lo sacás a dar una vuelta. No es justo que esté pasando esto por 5 o 6 personas y que nadie haga nada".

Rioseco contó que en verano se podían encontrar a personas durmiendo debajo de los árboles que "están pegados a las ventanas de los chicos". Una docente de una de las escuelas confirmó que desde el año pasado que se encuentran indicios de personas durmiendo en el predio. A pesar de que niega haber visto a alguien, mencionó que se ha encontrado ropa, basura e inclusive restos de algún fogón improvisado.

¿Cómo es el proceso para asistir a personas en situación de calle?

Fuentes del gobierno de la provincia informaron a LMNeuquén de qué manera acciona el Ejecutivo, según la ley de salud mental (26.657). Según explicaron, los equipos provinciales que brindan asistencia a personas en situación de calle solo pueden hacerlo si tienen el consentimiento expreso de la persona. Señalaron que siempre, al llegar a un "aguantadero", como los llaman, se consulta a las personas si quieren ser asistidas.

En caso de negarse a ser asistidas o a ir a un refugio, debido a que se necesita de consentimiento, los equipos de asistencia no pueden hacer nada más. A partir de ese momento, pasa a ser jurisdicción del área de Seguridad, es decir, que, en caso de estar ocupando un espacio público, agentes de la Policía pedirán a las personas que se retiren.

Cuando es posible, la provincia garantiza los pasajes a personas en situaciones de vulnerabilidad para volver a sus lugares de origen. Según información obtenida por este medio, se han emitido más pasajes entre enero y marzo de 2025 que en todo el año 2024.

La Provincia cuenta con tres refugios para personas en situaciones de vulnerabilidad, una línea de asistencia 24/7 y recorridas para, en épocas de frío, repartir viandas y frazadas a personas que no quieren alojarse en refugios.