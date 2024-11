Patricia Bullrich llegó a Neuquén, con críticas de Petroleros, mapuches y la izquierda

CONFEDERACIÓN MAPUCHE2 .jpeg La Comunidad Mapuche del Neuquén rechazó la presencia de Patricia Bullrich en Neuquén.

La llegada de Bullrich no se limita a esta actividad, sino que reactivó la polémica en torno al Comando Unificado de Seguridad Productiva, diseñado por su ministerio para intervenir en la zona de Vaca Muerta. Las operadoras no quieren conflictos.

Patricia Bullrich, de punta con Rucci y los mapuches

La ministra ya visitó varias veces Neuquén y la zona cordillerana y en 2017 tuvo una causa de la que fue sobreseída, por una accionar de Gendarmería en tierras de la comunidad Campo Maripe, cuando YPF intentaba realizar tareas de mantenimiento.

Este dispositivo, conocido como “comando antibloqueo”, busca contener posibles conflictos en los yacimientos petroleros, algo lo que ha generado el rechazo tanto con representantes de Marcelo Rucci, secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, como de la Confederación Mapuche de Neuquén y diputados y organizaciones peronistas y de izquierda.

"Tenemos rechazar contundentemente esa idea de llenarnos de milicos para asustarnos. Nos quieren domesticar como a un perro. No somos animales para que nos vengan a apalear" - Marcelo Rucci

Rucci expresó su preocupación sobre el impacto de este comando en los derechos laborales y el desarrollo de reclamos legítimos en la industria. Durante un acto en Rincón de los Sauces, el sindicalista recordó la histórica huelga de 1999 contra Repsol y criticó la militarización de Vaca Muerta como una estrategia para desactivar la resistencia sindical.

Además, Rucci pidió a los diputados nacionales y autoridades provinciales que se posicionen en contra de la implementación del comando, al que calificó como una “provocación” para evitar medidas de fuerza. "Tenemos rechazar contundentemente esa idea de llenarnos de milicos para asustarnos. Nos quieren domesticar como a un perro. No somos animales para que nos vengan a apalear".

Y lanzó una advertencia ante un mar de petroleros: "Si quieren quilombo, van a tenerlo".

Desde la Confederación Mapuche del Neuquén también se expresaron: "Consideramos que aceptar la visita a nuestro territorio comunitario en lo que ahora denominan 'Vaca Muerta', le puede permitir conocer una cultura que es desconocida para usted. Con una cosmovisión milenaria que no concibe la vida si no es en interrelación con su entorno natural. No como dueño, sino como 'parte' de esta Mapu o Wallmapu. Si usted se interesa y logra comprender el kimvn/conocimiento de nuestras Pillan Kuse (autoridad religiosa), asumirá que esta región no es solo un espacio a explotar y reventar en busca de la renta o la ganancia rápida".

Críticas desde la izquierda

El diputado Andrés Blanco, del PTS-Frente de Izquierda, también denunció la llegada de los primeros 140 efectivos de Gendarmería Nacional a Vaca Muerta. El legislador presentó un proyecto en la Legislatura de Neuquén exigiendo al Poder Ejecutivo información detallada sobre la implementación de este dispositivo y advirtió que el oficialismo local bloqueó su propuesta de rechazo.

Según Blanco, tanto Bullrich como el gobernador Rolando Figueroa buscan “militarizar” la provincia para proteger las ganancias de las empresas petroleras y reprimir la protesta social.

“Figueroa, al igual que Milei, busca fortalecer el aparato represivo para proteger los intereses de las grandes petroleras y evitar protestas sociales en el corazón de Vaca Muerta.

Y detalló: “Autoriza la militarización de la provincia con fuerzas federales. Aumentó el salario a la Policía de Neuquén. Anunció la compra de vehículos y nuevo equipamiento. En la Legislatura se preparan para aprobar un proyecto de ley que autoriza a la Policía a portar pistolas Taser. También están debatiendo la incorporación de fuerzas especiales para profesionalizar la policía”.