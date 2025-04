Pedro Pesatti: "Javier Milei se mete con los débiles, es un cagón"

"Por qué no se mete con los más poderosos, con los que tienen más guita, a esos no les tocó un mango. Por qué no se mete con los bancos que son los que tiene bien aceitada la bicicleta junto con todos los que tienen más capacidades de especular financieramente como los importadores y exportadores, ¿por qué no se mete con esa gente? Se mete con los débiles, con los que saben que no le pueden hacer nada. Hablando en su lenguaje es un cagón", insistió.

Encuentro intendentes Alto Valle.png

El vicegobernador acentuó así su discurso opositor al presidente Milei. "Yo se que a veces, incluso los consultores políticos dicen ‘mejor no hablar porque la gente todavía la apoya a Milei entonces es mejor no decir nada’, pero yo lo voy a decir, no me voy a quedar callado", advirtió.

Pesatti cuestionó el plan económico del gobierno nacional, incluida la reciente salida del cepo cambiario. "Tenemos una devaluación encubierta y encima doble cepo: el que había antes y el del Fondo Monetario, porque los 20 mil millones de dólares que toma la Argentina nos van a salir caro".

Y analizó: "¿La deuda tiene un listado de obra pública, de financiamiento a las pymes, de incentivo a la producción, de asistencia a los municipios, es para construir hospitales? No, es para seguir manteniendo la bicicleta financiera y eso la paga ´Juan Pueblo´. Le roban la guita a la gente", subrayó.

"Para pagar la deuda la gente se va a a tener que jubilar a los 70 años. Ellos (FMI) estipulan qué tipo de cambio tiene que haber, que plan económico hay que tener y probablemente con esta deuda se lleven (las grandes corporaciones) más baratos los recursos naturales que tiene la argentina: energía, minerales, recurso pesquero, litio. Este camino se transitó mil veces y termina siempre igual: haciendo pelota la economía, haciendo los trabajadores y a los jubilados", indicó Pesatti.

Pesatti criticó la eliminación de la barrera sanitaria

Por otro lado, el vicegobernador cuestionó la flexibilización de la barrera sanitaria al ingreso de carne con hueso desde el norte del río Colorado y rechazó los argumentos del gobierno nacional. El referente de Juntos Somos Río Negro sostuvo que la opción lógica "es extender la barrera hacia el norte, para que más regiones sean libres de aftosa sin vacunación, no eliminarla".

"Es un Gobierno al que no le importa dejar sin medicamentos oncológicos a la gente o que metió recortes inhumanos a los jubilados, ¿a alguien le parece que al Gobierno le preocupa que la carne esté más barata? Hay que ser muy ingenuo para pensar que detrás de la eliminación de barrera está la intención de que la gente pague la carne más barata y no darle una ventaja a una cadena de supermercados para que pueda exportar más", disparó.