Piden que cambien los juegos del jardín de la Escuela 103 porque "son un peligro para los chicos"

La directora del establecimiento dijo que los niños no pueden salir al patio a jugar y que pese a que ya realizaron el reclamo, aún no tienen respuestas.

Los directivos de la Escuela 103 piden que se realice el recambio de los juegos del Jardín Arlequín , anexo del establecimiento, ya que no solo son muy antiguos, sino que también están rotos y representan un peligro para los niños . Pese a que ya realizaron el reclamo en el Consejo de Educación, todavía no han obtenido respuestas.

La directora de la institución educativa, Sandra Goyeneche, informó que se suspendieron las actividades recreativas en el lugar para resguardar a los pequeños, debido a que por su corta edad no son conscientes del peligro que corren. Y, aunque intentan aprovechar las condiciones climáticas para sacarlos al espacio externo de la primaria, se les complica porque deben hacerlo en un horario en que los niños más grandes no estén en recreo.

Escuela primaria Nro 130- Reclamo por malas condiciones del patio del Jardin (1).JPG La directora de la escuela, junto a docentes, decidió ponerle cintas de seguridad para evitar que los niños se suban a jugar en ellos. Maria Isabel sanchez

La directora contó que, pese a que fue un equipo de trabajo a la escuela a realizar tareas de mantenimiento, pero solo cambiaron de lugar los juego, no realizaron cambios ni reparaciones. "Algunos los tuvimos que clausurar porque se subían los chiquitos y era un peligro. Lo único que nos cambiaron fue una hamaca que a la semana se rompió y un nene se cayó, pero más de eso no hicieron", aseguró.

A esto sumó: "Tenemos un patio lindo, pero en este momento está suspendido, los nenes no pueden salir a jugar, así que es complicado para ellos, porque quieren usar los juegos y no los podemos dejar hacerlo. A algunos tuvimos que poner bandas de seguridad para que no lo usen".

Goyeneche observó que "lo que habría que hacer es reemplazar todos los juegos viejos, de metal, por los nuevos de plástico", ya que se trata de la seguridad de los chicos. En este sentido, dijo que ya se realizaron los correspondientes reclamos en el sistema, pero que no han recibido respuestas. "Las familias también están haciendo el reclamo para ver si entre todos podemos ayudar a que esto mejore. Nosotros queremos que el patio de jardín sea seguro para los nenes", sostuvo.

Escuela primaria Nro 130- Reclamo por malas condiciones del patio del Jardin (2).JPG Maria Isabel sanchez

Aunque el mayor reclamo se realiza por el patio del Jardín Arlequín, el de la escuela primaria no se encuentra en mejores condiciones, ya que algunas baldosas están rotas, lo que ha provocado que algunos niños se caigan cuando juegan y sufran lastimaduras. "Necesitamos cambios profundos en ambos patios. Esperamos que esto se pueda solucionar por el bien de los chicos", recalcó.

Otros reclamos urgentes

La directora de la Escuela 103, contó que también tienen problemas en la vereda que está rota y ya ha generado algunos accidentes. "Tenemos el tema de las cloacas que se rebalsan. Hay olores en las salas y no se puede estar ahí. Pero cuando responden a nuestros reclamos vienen y hacen un cambio, así nomás, limpian, pero no es lo que nosotros necesitamos en sí", observó.