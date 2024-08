Pinturas con paisajes de la Patagonia se expondrán en una histórica torre de Italia

Una de las artistas invitadas es Amelia Gutiérrez, una rionegrina nacida en Catriel que vive en General Roca y es amante tanto del arte como la naturaleza. Ella también fue al primer encuentro y a partir de esa experiencia, no dudó en volver.

Amelia 5.jpg Amelia Gutiérrez, una de las artistas que expondrá en Italia.

“Mi abuelo y mi papá pintaban, y yo desde chica pinté también”, aseguró a LMNeuquén. Contó que a partir de ese primer contacto con el arte decidió capacitarse. “En Buenos Aires estudié con Luis Felipe Noé, Julio Lavallén y Bernardo Kehoé. Y si bien me dedicaba al diseño gráfico, nunca dejé de pintar. Después de años de trabajar como diseñadora, en el 2020 decidí seriamente seguir una carrera de artista”, recordó. Aseguró que su influencia fue David Hockney, que instó no solamente a los artistas, sino a todo el mundo, a volcarse a la naturaleza en busca de belleza y de consuelo en período tan difícil como fue la de la pandemia. “El 2020 fue una época de decisiones para mucha gente. Bueno, para mí fue esta decisión”, indicó.

Amelia 4.jpg

Amelia contó que a Patricia González la conocía porque en 2023 estuvo exponiendo con ella en la galería Nat Bio Art Gallery de Buenos Aires. Allí fue donde se le ocurrió llevar a los artistas patagónicos para hacer una muestra en Italia. “Fue una aventura un poco loca, pero fantástica. Ella estaba re contenta igual que nosotros los artistas”, recordó.

Dijo que Langhe es un lugar hermoso y muy turístico a nivel internacional donde confluyen personas de distintos países del mundo. Mostrar la Patagonia en ese sitio fue una gran experiencia porque si bien esta región argentina es famosa en otras latitudes, no todos tienen conocimientos profundos o específicos sobre su geografía o su fauna.

Amelia 3.jpg

“Me acuerdo que estaba yo haciendo un cuadro de unas araucarias con un cóndor y le explicaba a la galerista lo que es el cóndor. Los europeos no saben que tenemos semejantes animales acá”, indicó.

El lugar donde se realiza la muestra internacional es una torre campanaria medieval, recientemente restaurada, que está en lo alto de una colina, en un lugar que se llama La Morra. “Tiene una vista increíble a toda una zona de viñedos y bodegas. El lugar es precioso, los atardeceres son hermosos, va mucho turismo y a la gente le gusta”, sostuvo Amelia.

Amelia Torre.jpg

La arista rionegrina indicó que la primera experiencia realizada el año pasado fue muy buena ya que a la gente le gustó mucho la muestra y los expositores tuvieron la oportunidad de vender sus obras. “Superó con creces nuestras expectativas, las de todos”, aseguró.

Artistas de la Patagonia, juntos en Italia

En ese encuentro, Amelia conoció a muchos artistas (tanto los argentinos que viajaron con ella como otros italianos que se sumaron) con los que tejió lazos de amistad y profesionalismo. “Tenemos un grupo de WhatsApp con los artistas de la muestra, donde vamos compartiendo. La galerista va poniendo todo lo que ella va haciendo y nosotros nos compartimos tips, cosas prácticas de colgado y armado…. Nos apoyamos mutuamente y bueno, es un grupo muy lindo”, explicó.

Para la muestra que se realizará en octubre los pintores ya enviaron las obras que estarán en la exposición. Amelia dijo que algunas ya las tenía y otras se las encargó Patricia, quien no solo puso énfasis en la temática sino las dimensiones de los cuadros para que fueran livianos y fáciles de transportar.

“Ahora estoy pintando principalmente paisajes, influenciada, como decía antes, por David Hockney y me lo tomé muy en serio. Pero también estoy pintando fauna patagónica. Me gusta y me divierte y me da un poco la oportunidad también de poner en práctica habilidades de pintar retrato, que era algo que hacía mucho cuando estaba estudiando”, aseguró.