Polémica en Neuquén: restituyen al director acusado de acoso sexual en una escuela

CPE Neuquén fachada.jpg El Consejo Provincial de Educación de Neuquén tomó la decisión de restituir en el cargo al director.

El CPE había resuelto inicialmente el apartamiento del director del cargo, el pasado 7 de marzo, en el marco de un sumario administrativo. No obstante, el 16 de abril, a través de la Resolución N°437, se decidió su restitución, junto con la secretaria y prosecretaria, quienes también habían sido alcanzadas por la investigación.

Acoso sexual: decisión del CPE y "campaña de desprestigio"

A la par, se decidió instruir sumario a otros actores del conflicto, entre ellos, un jefe de taller y un pañolero, acusados de maltrato laboral hacia la secretaria y de generar un “clima hostil” en la institución.

Según consta en el expediente, el director negó la intención de acosar a la auxiliar, pidió disculpas en el acta y denunció que algunos docentes estarían detrás de una “campaña de desprestigio” en su contra. También se incorporaron denuncias cruzadas entre distintos sectores de la escuela, lo que refleja una profunda fractura dentro del equipo educativo.

Lo más llamativo del caso, es que en el sumario y en la denuncia que está en el Ministerio Público Fiscal, el director reconoció el “error”, en este caso, es haber tocado a la auxiliar, "sin querer". Es un descargo que firmó de puño y letra, y que fue entregado al cuerpo colegiado del CPE.

El caso genera polémica, tanto por el regreso del director al cargo como por el mensaje que puede implicar para las víctimas de violencia de género en el ámbito educativo y la decisión del CPE en cuanto a la "perspectiva de género". Pero el caso también roza aristas de la política, en un escenario bastante complejo, en un clima electoral gremial. Mientras tanto, el sumario continúa abierto y no se descarta que el caso pueda avanzar por la vía judicial.

Acoso sexual: "Dijo que me tocó sin querer"

Según consta en la denuncia, el día del hecho, la auxiliar de servicio dijo que al notar que la mujer reaccionó en voz alta y alertó a sus compañeros, el director, de acuerdo a la denuncia, intentó minimizar la situación. Sostuvo que la había tocado “sin querer”.

"En una ocasión me tocó los senos con la excusa de acomodar un broche de la pechera que usaba, en otro momento yo me encontraba lavando unas cosas en la pileta de la cocina, dando la espalda y me toca la cola, momento en el que grito que me había tocado para alertar a mis compañeros y como se vio expuesto dijo que fue sin querer y se fue", sostuvo la mujer en la denuncia.

Y acotó: "Otro día me ve con una calza a la altura de las rodillas y viene y me dice que estaba vestida provocativa, yo le dije que no era así y que la pechera me cubría, me toma de la mano a la fuerza y me hace girar para corroborar que no se me veía la cola".

El hostigamiento no solo fue físico, sino también psicológico y relacionado con la estabilidad laboral de la mujer en la escuela. La trabajadora señaló que el director la sobrecargaba de tareas, y que la suspendía sin motivos, la calificaba con notas bajas, algo que afectaba su posibilidad de pasar a planta permanente. Además, la obligaba a asistir a la escuela incluso cuando las actividades estaban suspendidas.