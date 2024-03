Por culpa de un vecino, un matrimonio perdió todo en un incendio y suplican ayuda

Sin embargo, el último fin de semana esto no ocurrió y se desató la tragedia para el matrimonio. "En esta oportunidad, no comprobó haber apagado bien las brasas y había viento, en la meseta, porque siempre hay viento, entonces el fuego se volvió a encender y a propagarse para el lado de mi terreno", aseguró.

Pese a la velocidad a la que se extendían las llamas, nadie se había percatado de lo que ocurría hasta que una vecina salió de su casa y vio lo que pasaba. Desesperada, fue corriendo a ver si había alguien en la casilla para avisarle y decirle que saliera de la vivienda.

La velocidad con la que la mujer actuó fue clave para que no se desatara una tragedia aún mayor, ya que la esposa de Damián estaba adentro limpiando y no se había dado cuenta de que el fuego ya había tomado la parte trasera de la vivienda. "Mi señora trabaja de lunes a viernes, entonces suele darle limpiezas profundas a la casa durante el fin de semana, menos mal que no estaba durmiendo", advirtió.

Casilla incendiada en la meseta

Algunas personas se acercaron a intentar controlar el incendio, pero les fue imposible. "Al ver que las llamas iban a seguir avanzando, decidieron sacar de la casa la garrafa de gas para que no explotara, pero no se pudo salvar nada, ropa, documentación, nada. A mí me llamaron a eso de las 16, yo estaba haciendo un trabajo en ese momento y me dijeron que ya se había quemado todo", indicó.

Piden colaboración para reconstruir su casa

Damián aseguró que tanto su esposa como él se quedaron "con lo puesto". Perdieron todo lo que habían logrado conseguir con el trabajo de su vida y ahora se encuentran durmiendo en una habitación que les prestaron. No obstante, quieren reconstruir su casilla para volver a habitarla.

"Yo hago changas, corto el césped, albañilería, trabajo de herrería, de lo que salga yo puedo trabajar, pero con lo caro que está todo se complica poder comprar los materiales. Mi esposa también trabaja, ella cuida unos nenes en Plottier y tenemos que contar con el costo del pasaje de colectivo de todo, entonces es todo muy difícil", explicó.

Ante esto, tuvieron que recurrir a la solidaridad de la comunidad, ya que necesitan levantar otra vez su vivienda y volver a comprar los muebles y electrodomésticos que tenían. "A mí cualquier tipo de trabajo que me puedan ofrecer me ayuda o si pueden donarnos madera para volver a hacer una casilla para poner en el terreno y volver", pidió.

Los interesados en ayudar al matrimonio pueden contactarse al teléfono 2996062874.