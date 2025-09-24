Por fuertes cruces con los jueces, quieren "mandar a estudiar" a los diputados neuquinos

A raíz de los insultos y descalificaciones, se presentó un proyecto para que los diputados provinciales revisen las normas constitucionales.

El presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Marcelo Inaudi , presentó un proyecto en la Legislatura provincial que busca implementar la capacitación obligatoria en derecho constitucional para los diputados y autoridades de Cámara. La propuesta apunta a que la formación inicial se realice a través de la Universidad Nacional del Comahue y otras instituciones académicas.

La iniciativa surge a raíz de algunos insultos y descalificaciones lamentables que manifestaron diputados provinciales contra jueces de garantía, al punto de acusarlos de "amigos de los chorros y narcos".

"No creo que sea la mejor forma de establecer las relaciones entre los distintos poderes del estado diciendo que los jueces son garantistas de ratas o son atorrantes, amigos de los chorros, amigos de los narcos. A ver, no hay por qué estar descalificando así a un magistrado que no hace otra cosa que ejercer su función y cumplir con las obligaciones que la Constitución le manda", sostuvo Inaudi, en declaraciones radiales.

Se mostró preocupado y a la vez sorprendido por el nivel de desconocimiento que tienen algunos legisladores sobre normas constitucionales que deberían tener bien aceitadas por el cargo que ocupan. Tanto es así que el proyecto que impulsa tiene el espíritu de reparar ese bache. "Me parece que hay algunos que necesitan algún repaso sobre las normas constitucionales", advirtió el referente del Consejo de Seguridad Ciudadana de Neuquén.

El objetivo: mejorar la calidad institucional

Según explicó, la iniciativa pretende elevar el nivel del debate legislativo y mejorar la calidad institucional. "Si a la legitimidad popular que les da el voto de la ciudadanía le incorporamos un conocimiento básico sobre las normas constitucionales, tendríamos mejores diputados y, por ende, mejores leyes y mejores resoluciones", afirmó.

El abogado subrayó que el proyecto se orienta a reforzar el respeto a la Constitución provincial, que en su artículo 16 establece que "toda ley, ordenanza o decreto contrario a la Constitución no tiene ningún valor y los jueces deben declararlo inconstitucional". En este sentido, consideró que en los últimos meses se evidenció un problema en la relación entre los poderes del Estado.

"Lo que hemos visto últimamente es que algunos jueces declararon inconstitucionales artículos de ciertas normas y recibieron una serie de insultos y descalificaciones de parte de diputados, lo cual verdaderamente asusta”, sostuvo. Y agregó: "Un juez de garantías hace valer justamente las garantías previstas en la Constitución".

Inaudi remarcó que la declaración de inconstitucionalidad de una ley no debería ser motivo de agravio político. "Ha habido jueces que declararon inconstitucionales normas basadas en proyectos míos cuando era diputado. No me voy a enojar por eso. El juez se puede equivocar, pero existen los recursos de apelación. Lo que no podemos hacer es insultar a la Justicia", señaló.

En qué consiste el proyecto

Respecto al contenido de la propuesta, el ex legislador explicó que se trata de un taller breve, de dos o tres semanas, dictado por especialistas en derecho constitucional. "Puede ser la cátedra de derecho constitucional de la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados o incluso jueces con experiencia. No le viene mal a nadie reforzar conocimientos básicos que regulan el accionar de los legisladores", indicó.

El abogado recordó que en su paso por el Consejo de la Magistratura participó de la capacitación obligatoria de la Ley Micaela. "Con todo gusto fuimos, aprendimos muchísimo y enriquecimos nuestros conocimientos. Espero que los diputados entiendan el espíritu de este proyecto, porque está orientado a enriquecer la labor legislativa", concluyó.

La decisión final sobre el proyecto la tendrán los diputados.