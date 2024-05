Preocupación: un joven vive hace más de un año de forma ilegal en el hospital Heller

Los trabajadores del Área de Salud Mental del Hospital Horacio Heller expusieron que hay un paciente que se encuentra viviendo en el sector de internación de manera ilegal desde hace un año. Pese a que solicitaron su traslado, no tienen respuestas de las autoridades de Salud, y temen por el riesgo que conlleva su presencia para él mismo y para los otros pacientes.

En una entrevista radial, el Jefe del área de Salud Mental del Hospital Horacio Heller, Héctor Violante, explicó que llevan meses denunciando esta situación y solicitando el traslado del joven de 26 años, que pasó seis meses viviendo en el Hospital Castro Rendón, transitó por varios dispositivos y desde hace un año se instaló en la sala general del Heller, donde no tiene autorización para permanecer.

La historia del joven que vive en el hospital

Aunque el joven tiene complicaciones psiquiátricas que lo llevaron a estar institucionalizado desde niño, su actual cuadro de salud no incluye las condiciones para permanecer en un hospital. Sin embargo, no tiene una red familiar de contención que pueda recibirlo y desde Salud no autorizaron su traslado a un dispositivo de inclusión habitacional.

"Acá se gestionó la estrategia de externación, que indica cómo debe ser la vivienda", señaló Violante. Si bien existe un dispositivo de inclusión habitacional en la provincia, éste está destinado a otros usuarios. "Fuimos a ver el lugar para saber si esta persona puede estar, porque por ahora no es agrupable", dijo el profesional y agregó: "Hay un lugar dentro del predio que se puede adaptar pero se niegan a eso. Es una negativa constante".

Violante reclamó que, desde que fue trasladado al Heller, dejó de ser un problema social, por lo que las autoridades no les dieron nuevas respuestas. Sin embargo, reclamó que necesitan darle una solución, no sólo porque su permanencia en el centro de salud es ilegal, sino porque genera un riesgo para sí mismo y para el resto de los pacientes.

SFP Uso de barbijos en Hospital publico Heller (14).JPG Hace un año el joven se instaló en la sala general del Hospital Heller. Sebastian Fariña Petersen

"Hace un mes atrás se agarró un virus intrahospitalario y estuvo en estado crítico. Nos preocupa que tuvo una neumonía grave, ante la ausencia del cuidador. Ahora entró alguien de licencia, lo dejaron solo y él no puede quedarse solo", relató.

Como las autoridades de Salud tampoco le ofrecen acompañantes, cada vez que el personal del Hospital lo deja solo, surgen problemas con el personal y los pacientes. "Este fin de semana que se quedó sin acompañamiento, rompió cosas, agredió al personal, se mete a las habitaciones, que es lo más riesgoso porque es una sala general. Incluso golpeó la cabeza de una trabajadora del hospital contra el escritorio", relató Violante.

"Él dice que no quiere estar ahí y se siente en una cárcel. Quiere estar en su casa tranquilo", explicó. "Cuando se altera porque no se puede ir, empieza a hacer cosas. Salimos a denunciar que hay un riesgo hacia los demás pacientes", agregó.

Para Violante, la vida dentro del hospital multiplica las limitaciones para el joven, que no puede traer amigos ni escuchar música fuerte. También le pesa "vivir entre enfermos", ya que comparte la habitación con otros pacientes internados, algunos con situaciones de dolor, de traumatismos o recién operados. "Él también se debe sentir mal de ver personas convalecientes, que lloran, es algo que le afecta", explicó.

El jefe del área aclaró que la situación no es nueva, pero que insisten las denuncias públicas para acercarse a una solución. "Mientras no hagan nada, vamos a seguir denunciando y vamos a empezar a dar nombres", alertó.