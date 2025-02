Preocupación en Villa Traful por seis incendios intencionales: "No tenemos bomberos ni brigadistas"

Los focos fueron activados con una distancia de 10 metros en un sendero. "La virgencita de ese lugar nos ayudó, porque no se explica cómo no se prendió fuego todo".

La primera llamada de alerta fue realizada por vecinos de la zona el día sábado, quienes advirtieron a las autoridades por la presencia de humo y fuego en el lugar. "Tras recibir el alerta nos acercamos hasta el lugar y nos encontramos con seis focos en distintos lugares, prendidos de manera intencional", afirmó el guardaparques de Villa Traful, Rubén García.

icnendios traful.webp

Y aseguró que no es habitual que pase algo así, ya que a raíz de los incendios en localidades vecinas, la gente es muy respetuosa con este tema. "Localidades como Traful por su geografía y relieves, es muy riesgosa en caso de incendios y no hay recursos hoy como para afrontar un incendio de magnitud", dijo.

García precisó que la zona donde se encontraron los focos es un sendero que lleva a la virgen cerca del basurero, debajo del tendido de luz. "Decimos que son intencionales porque es un sendero que está accesible, y por la forma en que lo prendieron fuego es sospechosa, lo que hicieron es prender uno, caminar unos 10 metros y prendieron otro, y así fueron haciendo una línea (fueron seis focos en total), orientando el fuego para el lado que le da el viento y que se meta adentro del bosque", precisó.

Con este panorama, se dio intervención inmediata a la Comisaría 51 de la localidad, y la denuncia fue realizada por la propia intendenta Roxana Chávez, para que se pueda iniciar una investigación. "Es algo que no entra en la cabeza de nadie, cómo pueden prender fuego eso, porque hacer algo así significa que automáticamente se piense en un incendio de magnitud", indicó en diálogo con Radio Capital.

No hay bomberos ni brigada

Asimismo, el guardaparques aclaró que actualmente no cuentan con cuartel de Bomberos ni Brigada de Manejo del fuego, por lo que en caso de un incendio de magnitud, no habría recursos para combatirlo. "Nosotros estamos cubriendo con la gente de fauna la falta y carencia", advirtió.

incendio traful.jpeg

Y destacó que hay sectores o zonas de la provincia con características particulares, que tienen la necesidad de contar con estos recursos. "Se estuvo al filo de otro desborde, lo único que se puede pensar de por qué no se propagó el incendio es porque la virgencita que está en el sendero nos ayudó, porque no se explica cómo no se prendió fuego todo en ese lugar", manifestó.

Por estas horas la policía avanza con las investigaciones, pero no se puede saber hasta el momento si hay sospechosos identificados.