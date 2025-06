Prevención ART, una de las más elegidas en Neuquén, advierte por la crisis judicial que atraviesa el sistema

Esa presencia territorial no es menor. La aseguradora tiene más de 1.850.000 trabajadores cubiertos a nivel nacional y más de 180.000 empresas afiliadas, de las cuales un 80% son pymes. En 18 provincias argentinas lidera el mercado de ART y en las que no, se ubica entre las tres primeras. “Nos posicionamos como la ART más federal del país y la más cercana. Eso, para nosotros, es una inversión en servicio, no un gasto”, remarcó Miretti.