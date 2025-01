Protección al Consumidor investiga compra de datos biométricos en Zapala

Tomasini informó que la preocupación radica en que no cuentan con ningún dato de la empresa que estaba comprando estos datos personas a los vecinos de Zapala por lo que tampoco sabían con que fin lo hicieron.

Pablo Tomasini - Defensa Consumidor Neuquen

"Si la empresa está comerciando esos datos, porque para algo los está comprando, si tiene inscripción en el registro público de comercio, si tiene licencia comercial, si tiene autorización para manejar datos biométricos de la gente. No sabemos nada de eso", afirmó el funcionario.

En ese sentido, el director provincial de Protección al Consumidor aseguró que tampoco saben si los vecinos que vendieron sus datos biométricos a través de este análisis del ojo saben qué uso se le va a dar a esa información personal. "Porque no es solo la firma la que admite el consentimiento, no sabemos si las personas saben de qué se trata esto", destacó.

Investigación

"Estamos haciendo un trabajo en común con la dirección provincial de Tecnologías Aplicadas a la Ciberseguridad que es un organismo nuevo de la provincia, con el abogado Daniel Dómene y con su equipo de trabajo", informó sobre los avances en la investigación.

Zapala Ciudad Avenida Acceso - VALIDA 1200-

El funcionario destacó que esta situación les preocupó porque hay "una especie de pandemia respecto de las estafas usando datos de la gente, datos de cuentas bancarias, datos de billeteras virtuales". "Y esto es como el sumun de la ciberseguridad de lo que pasa, así que nos preocupó y por eso estamos haciendo las inspecciones del caso", subrayó.

"Estamos actuando con la policía y con las fiscalías para ver qué tomar respecto a esto. Pero le recomendamos a la gente que no entregue sus datos biométricos porque son datos que no sabemos para qué se van a usar y creemos además a futuro, que van a ser datos muy importantes y que la gente no los va a tener", afirmó.

La convocatoria para la venta de estos datos personales se dio en Zapala, a través de mensajes de WhatsApp que circularon entre los diferentes grupos de vecinos de la ciudad.

Tomasini consideró que estas empresas "usan la necesidad de la gente o la desinformación". "La gente no tiene por qué saber para qué se van a usar esos datos. Nosotros somos un Estado presente, y si bien hay una nebulosa respecto de la legislación de estos temas, porque son todos temas nuevos, necesitamos realmente meternos en esta situación y ponernos a defender a cada uno de los neuquinos, como nos indica permanentemente el gobernador Rolando Figueroa", aseguró.