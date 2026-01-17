Qué dijo la Muni de Neuquén sobre las denuncias por perros encerrados en autos

Hace días el microcentro se revolucionó cuando varias personas discutieron con un hombre por dejar a su perra encerrada durante varios minutos.

Desde el área de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén reclamaron a la comunidad que resguarden a sus animales del calor, y les faciliten agua fresca. Pusieron foco en una problemática que reaparece cada verano: personas que dejan a sus mascotas encerradas dentro de vehículos, incluso con altas temperaturas.

“ Un auto cerrado se transforma en una trampa mortal en minutos. No es una exageración, es un riesgo real”, advirtió Lucio Agúndez, médico veterinario y director municipal de Bienestar Animal, en declaraciones a LU5 .

Si bien aclaró que no se trata de una situación habitual en Neuquén, confirmó que en las últimas semanas se registraron denuncias, incluyendo un caso en el que un perro permaneció varias horas dentro de una camioneta.

En ese episodio, la intervención se activó a partir del aviso de vecinos y la actuación policial. “La policía nos convoca como autoridad de aplicación. Nosotros estamos adheridos a la ley nacional 14.346 de maltrato y crueldad animal, a la ley provincial 2.787 y a la ordenanza municipal 11.036, que regula el cuidado responsable”, explicó el funcionario.

Las denuncias pueden realizarse a través de la aplicación AMVOZ, una herramienta que tiene alcance provincial y que funciona como canal formal para denuncias penales. “Recibimos en promedio dos denuncias formales por día. Para que se formalicen, la persona tiene que aportar pruebas como fotos o videos, y dejar sus datos, que son confidenciales”, indicó Agúndez.

El director de Bienestar Animal remarcó que no todas las situaciones corresponden a maltrato. “Hay que diferenciar el maltrato de la falta de cuidado responsable. Maltrato es no darle agua, comida, refugio, tenerlo atado al sol o encerrarlo en un auto. El cuidado responsable apunta más a la educación: sacarlo a pasear, darle espacio, atender sus necesidades”, explicó.

Cuando se detectan irregularidades vinculadas al cuidado responsable, el municipio primero interviene con instancias de concientización y plazos para regularizar la situación. En caso de incumplimiento, se labra un acta y el expediente pasa al Tribunal de Faltas, que define sanciones económicas. “Las multas son altas. No las fija el municipio, las define el Tribunal, pero están pensadas para que haya un cambio de conducta”, aclaró.

Finalmente, Agúndez insistió en que el bienestar animal es una responsabilidad colectiva. “Podemos tener el mejor sistema de castraciones del país, pero si no hay conciencia cotidiana, el problema vuelve. El respeto por los animales también define qué tipo de ciudad somos”, concluyó.

Castraciones

La ciudad de Neuquén se posiciona entre los municipios con mayor cantidad de castraciones de perros y gatos a nivel nacional. Según datos de la dirección de Bienestar Animal, en los últimos seis años se realizaron más de 140 mil esterilizaciones gratuitas, en el marco de una política pública sostenida que apunta al control poblacional, la salud animal y la reducción de situaciones de abandono.

“Las esterilizaciones no pueden frenarse nunca. Tienen que ser constantes y sostenidas en el tiempo, porque si no, el problema no se resuelve”, afirmó el médico veterinario y director municipal de Bienestar Animal. Según explicó, el volumen de intervenciones posiciona a Neuquén entre los municipios con mayor cantidad de castraciones anuales del país, con un promedio que se mantuvo incluso durante la pandemia.

Agúndez destacó que el programa es parte de una decisión política sostenida desde el inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido. “Ni siquiera en pandemia se dejó de trabajar. Diseñamos un plan especial y seguimos castrando porque sabíamos que parar significaba retroceder”, señaló. En ese contexto, remarcó que nunca faltaron insumos ni personal, lo que permitió garantizar la continuidad del servicio.