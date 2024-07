Qué dijo Marcelo Guagliardo sobre los 800 certificados truchos a docentes de Neuquén

"Lo que nosotros observamos es una denuncia, porque se detectó una cantidad desproporcionada de certificados para con otros médicos de la misma especialidad. Hay que determinar cuáles de esos certificados pueden haber tenido falsedad ideológica. O sea, ver cuáles de los certificados son reales y cuáles no. Nos parece que está bien que se investigue", expresó el dirigente esta mañana, en diálogo con LU5.

Guagliardo consideró que para aclarar este tipo de situación es importante una investigación y dijo que, si no la hay, "parece que todo está bajo una luz de sospecha".

ATEN - Marcha (8).JPG Marcelo Guagliardo Claudio Espinoza

El dirigente docente insistió en que le parece bien que el fiscal investigue, aunque aclaró lo debería haber hecho antes la dirección de Salud Ocupacional del Consejo Provincial de Educación (CPE). "Sinceramente parece que esa dependencia no está en condiciones de hacerlo y entonces tiene que recurrir a la Justicia Penal. Esto da cuenta de la propia incapacidad del Gobierno", afirmó.

"Porque no solamente hay que hacer esto, sino también cuidar la salud de los trabajadores", señaló el gremialista y aclaró: "de cualquier sector y en particular de los trabajadores y trabajadoras de la educación porque la enorme mayoría, diría casi la totalidad, tenemos un enorme compromiso y una responsabilidad con la tarea, porque nuestras familias lo saben, porque nos ven todos los días en la escuela, porque nos hacemos cargo de las cosas que no se hace el cargo del Estado".

El secretario general de ATEN dejó entrever que la divulgación del hecho en medio del conflicto con el gobierno provincial (este lunes inició el paro de 48 horas en rechazo del presentismo) podría tener "otra intencionalidad". En este sentido, denunció la puesta en marcha de una campaña "que no es solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, de demonizar a la escuela pública, descalificarla, atacarla permanentemente, desacreditar la tarea de enseñar. Y no se tiene en cuenta las condiciones en que se trabaja, la cantidad de obligaciones que hay sobre la cabeza, sobre todo de quienes tienen responsabilidades de equipos directivos en las escuelas y eso no está siendo cuidado por este Gobierno".

"Pero sí hay que investigar, no hay ningún problema", aseguró, antes de la manifestación que realizaron este lunes a la casa de Gobierno. Mañana los docentes de ATEN se reunirán en asambleas en toda la provincia, donde van a definir cómo continúa su plan de reclamo tras la inclusión del presentismo en las escuelas.

Consejo Provincial de Educación.jpg

La investigación por los certificados truchos

La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén fue la que inició la investigación por más de 800 certificados de licencias psicológicas que emitió un psicólogo de Andacollo, en el lapso de cuatro meses, y que fueron presentados por trabajadores estatales en diversas ciudades de la provincia.

El jueves pasado se realizó un allanamiento en el consultorio donde trabajaba el hombre, en busca de información para la investigación. El operativo se llevó adelante por pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y contó con la colaboración de la Policía neuquina.

“De acuerdo a la investigación que iniciamos en el Ministerio Público Fiscal (MPF), este profesional habría emitido 800 certificados que fueron presentados en el Consejo Provincial de Educación (CPE), y otros 63 presentados en la administración central”, precisó Vignaroli.

Andacollo comenzó a tener más casos y restringen horarios. El psicólogo que emitió los más de 800 certificados de licencias psicológicas atendía en Andacollo.

Durante el procedimiento, autorizado por el juez de garantías Lucas Yancarelli y realizado por personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía, se secuestraron certificados con fechas postdatadas, una notebook y un teléfono celular, cuyo contenido será analizado por los investigadores. Vignaroli precisó que en el lugar también "se constató la existencia de un título que habilita para tal profesión".

Respecto a uno de los certificados hallados, el fiscal jefe detalló que el papel "otorgaba una licencia desde el 23 de julio hasta el 31 de agosto próximo", al tiempo que mencionó que "no fue posible hallar ningún tipo de historias clínicas ni fichas".

En tanto el profesional fue demorado, identificado y se le informó que debía designar un abogado.