Qué implica la prisión domiciliaria que pide Cristina Kirchner: visitas, tobillera y plan de reinserción

P: ¿Es un beneficio la prisión domiciliaria?

R: La ley de ejecución de penas, que tiene ya más de 35 años, tiene una sección entera desde diciembre que se llama alternativas para situaciones especiales. Y una de ellas es la prisión domiciliaria, que es una forma de cumplir pena, pero estando detenido en tu casa, porque tenés una situación especial. Puede ser una enfermedad, las mujeres embarazadas, las mujeres que tienen hijos menores de 5 años... y desde siempre se entendió que a los mayores de 70 años le podía corresponder la prisión domiciliaria, que es el supuesto que está en que pidieron en el caso de la doctora Kirchner.

CRISTINA (1).jpg

El umbral de edad en una población que envejece

P: ¿Es un elemento de peso la edad? Porque la población mundial está envejeciendo. Entonces, que tenga 72 años ¿es suficiente para aceptar que cumpla con prisión domiciliaria?

R: Históricamente se entendía que los 70 años eran una edad donde normalmente las condiciones de detención implicaban una posibilidad de que, por tu edad se agravaran las condiciones de detención, pero no es automático. No es que automáticamente vos le tenés que dar la prisión domiciliaria. La ley, dice “el juez podrá”… Lo cierto es que no se ve que la doctora Kirchner tenga ningún problema de salud, pero bueno, también hay otras circunstancias que podrían habilitar la prisión domiciliaria en el caso concreto de ella.

P: El antecedente del atentado, por ejemplo.

R: Claro, el atentado previo. Y también las condiciones de seguridad que debería tener en lugar de alojamiento. No sé si tenés muchas prisiones que puedan tener de darte tratamiento penitenciario y que le otorguen seguridad en una situación donde podría ser objeto de otras agresiones por parte de otros internos. En la situación de la doctora Kirchner, es probable que esta situación sea difícil de manejar por parte del Servicio Penitenciario. Pero bueno, esta va a ser una decisión que va a tener que tomar el tribunal de juicio. Sería interesante que la tomaran en una audiencia abierta, donde se pudieran ver los argumentos de uno y otro lado.

Juan Pablo Chirinos.jpg Juan Pablo Chirinos, defensor penal y exjuez de Ejecución en Roca.

El monitoreo satelital

P: ¿Tiene que usar tobillera?

R: Creo que no tiene sentido, porque es una persona que va a estar con una custodia permanente en su casa, por los riesgos que en sí mismo implica. Ella tiene ya tenía una custodia, entonces ponerte una tobillera para que no te escapes cuando ya tenés custodia, es redundar y quitar la posibilidad de una tobillera en otra persona.

P: Y una personalidad de estas características, que va a mantener sin lugar a dudas la centralidad en la parte política ¿puede recibir visitas libremente?

R: Si estás en un penal, no tenés restricciones sobre quién te puede visitar. Hay que cumplir cierto protocolo, se podría imponer que se establezcan protocolos de visitas similares a los que hay en un penal. La idea sería esta: ella debería tener las mismas restricciones que tiene cualquier persona dentro de un penal.

Prisión domiciliaria ¿con custodia?

P: La custodia específica que pidió su abogado ¿debería sostenerse?

R: A los hechos me remito. Creo que es el único expresidente que tenemos que ha tenido un atentado concreto contra su vida, con lo cual sería adecuado que tenga algún tipo de custodia, que podría pasar desde la Policía Federal al Servicio Penitenciario, que tiene fuerzas bastante entrenadas para ciertas situaciones, con lo cual no necesariamente tendría que ser los custodios que ella tiene hoy para seguir adelante.

Cristina (1).png

P: La prisión tiene también el objetivo de la reinserción. ¿Qué puede pasar en este caso tan particular?

R: Al entrar al penal, dentro del primer mes hay un período, que es de observación y diagnóstico. Te tienen que hacer la historia criminológica y el plan de tratamiento. Amaría por ver el plan de tratamiento que le van a hacer a Cristina Kirchner. Qué se considera que necesita, qué cosas debería hacer ella para corregir las razones que la llevaron a cometer el delito. Porque esa es la idea del plan de tratamiento.

P: ¿Ella podría pedir estudiar y eso la beneficiaría en algún informe posterior para un eventual pedido de reducción de pena, o para el momento de pedir salidas transitorias y finalmente la libertad condicional?

R: Ella tiene una condena de 6 años, tendría salidas transitorias en principio a los tres años y la posibilidad de libertad condicional a los cuatro. Si estudias, no se te reduce la pena, que siempre quedará en seis años. Lo que se te permite es acceder a las salidas transitorias a la libertad condicional un tiempo antes de acuerdo a la escala, pero no es una reducción de pena. Esto es un error conceptual que muchas veces uno escucha en los medios.