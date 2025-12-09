Qué mira el Banco Mundial sobre el turismo en Neuquén: detalles de la misión en Japón

La ministra Leticia Esteves explicó el objetivo de la misión convocada por el Banco Mundial. Evaluó un fin de semana turístico con picos del 100% en Neuquén.

La ministra de Turismo , Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén , Leticia Esteves , brindó detales sobre la misión en Japón convocada por el Banco Mundial en el marco del Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1 (MEPI).

Se trata de las líneas de acción que llevara a cabo la provincia, luego de que el Banco Mundial autorizara un crédito de 150 millones de dólares para infraestructura turística.

En diálogo con Línea Abierta de LU5, la ministra explicó que el encuentro reunió a países que están ejecutando proyectos similares financiados por el organismo internacional.

Esteves en Japón La ministra de Turismo de Neuquén, Leticia Esteves, en su misión por Japón convocada por el Banco Mundial.

"Esto comprende estructuras, rutas, obras sobre agua y saneamiento y residuos sólidos urbanos. En el marco de ese proyecto se realizó esta misión a Japón donde tuvimos intercambio con distintos países que están trabajando proyectos de las mismas características; porque el banco está apostando mucho al desarrollo turístico en países en vías de desarrollo, entendiendo que es uno de los sectores que más empleo genera”, señaló la funcionaria provincial.

Turismo en Neuquén: la mira en los jóvenes y las mujeres

Indicó que el Banco Mundial mira especialmente el impacto del turismo en jóvenes y mujeres como sectores estratégicos para movilidad social y empleo.

“Tuvimos el intercambio con muchísimos países como Pakistán, Albania, Sri Lanka. Después con gente de República Dominicana y otros países más de habla hispana, fue una semana de trabajo intenso, pero muy enriquecedor", dijo Esteves.

La ministra detalló cómo se dividirán los fondos destinados a infraestructura, y señaló que el proyecto apunta a rutas, conectividad, agua, saneamiento y residuos.

Una bajada de rafting marcó el inicio de la temporada turística en el Alto Neuquén.jpg La región de Alto Neuquén (Norte neuquino) tiene diversas ofertas al turista.

“Tenemos la Ruta 54 en Alto Neuquén, que va a beneficiar a Manzano Amargo, conseguimos el financiamiento para hacer la obra, pero después hay que trabajar en todo el desarrollo, no solamente que el turista llegue de manera segura, sino que pueda dormir en un lugar lindo, y tenga todos los servicios", indicó.

También confirmó que las obras abarcan: la Ruta 65 hacia Villa Traful y Meliquina, la Ruta 63,, inversiones en agua, saneamiento y residuos urbanos, incluyendo un proyecto para Meliquina, que “todavía no tiene resuelto el tema de los residuos sólidos urbanos”.

Además, mencionó el proyecto ejecutivo para poner en valor el asfalto del paso Pichachén, fundamental en el norte para la conectividad con Chile y un fuerte componente de fortalecimiento institucional, con capacitaciones, planes turísticos y equipamiento para el combate rápido de incendios.

“Vamos a estar trabajando capacitaciones a prestadores y desarrollando planes de turismo, y maquinaria para el combate rápido de incendios", explicó.

Un fin de semana “muy positivo”: ocupaciones del 65% al 100%

Esteves también brindó datos preliminares sobre el movimiento turístico del fin de semana largo, que dejó números fuertes en toda la provincia.

“Estuvimos en la provincia en general en un 65 por ciento, en el sur anduvo muy bien, sobre todo Villa La Angostura, con la actividad del cruce que estuvo superando el 70 porciento. En Aluminé, fue el 90 por ciento por la Fiesta de la Cerveza y las termas en un 100 por ciento", detalló.

copahue primavera 2025 Las termas de Copahue son una atracción que estalla en el verano, pero que comienza en primavera.

Además, la ministra señaló que Caviahue alcanzó un 70 por ciento gracias al evento “Caviahue Cocina”. Remarcó que se trató de un fin de semana corto y cercano a las fiestas, por lo que consideraron los resultados especialmente buenos.

“Para un finde no tan largo y muy cercano también a las fiestas es más que positivo, esperábamos un promedio más bajo, pero no, están positivamente", indicó.

La temporada de verano ya está en marcha

Esteves señaló que la provincia ya lanzó varias actividades y presentó oficialmente la temporada en distintos destinos. “Ya se ha hecho el lanzamiento en varias localidades, hicimos un prelanzamiento en Termas que fue muy bueno el 1 de diciembre".

Además, adelantó que el gobernador anunciará beneficios para quienes decidan vacacionar en la provincia, un esquema similar al PreViaje pero adaptado a la situación actual.

Y acotó: “Es un esquema similar renovado que lo va a estar anunciando esta semana el propio gobernador.”

Tarifas, economía y diálogo con empresarios

Consultada sobre las tarifas para el verano, Esteves sostuvo que están en conversaciones con los prestadores, y que reconocen el impacto del contexto económico.

“Venimos charlando, entendiendo, estamos en un contexto de una macroeconomía que por ahí no beneficia mucho a los locales. Pero nosotros como Estado no nos podemos poner a regular.”

Aseguró que los prestadores están conscientes de la situación del país y que el objetivo provincial es incentivar la demanda a través de beneficios y programas.