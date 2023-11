Qué opinaron los neuquinos tras el resultado del balotaje

SFP Vox Populi (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

"No se si expectativas o no. Con todos los presidentes tuvimos que trabajar igual. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a laburar y llego a las 8, 9 o 10 de la noche. Y las sensaciones no importan, la escuela de mi hijo no pregunta, los alquileres no preguntan, hay que trabajar igual", consideró un vecino.

Un joven quiso opinar y consideró que con Milei: "Vamos por el buen camino". "La gente quería un cambio, hacía 40 años que estaban los mismos en el poder", aseguró.

"Me parece muy bien, ya necesitamos un cambio, ante la inflación que tuvimos. Me parece muy bien, siempre uno quiere el mejor futuro para los chicos. Así que muy bien ganado y tenemos que seguir adelante, seguir trabajando", compartió un vecino.

En la vereda opuesta, un vendedor ambulante consideró que "después de esto no habrá solución". "La gente en la calle de mal humor, nadie te compra nada. No es una sensación buena, para mí. Volvimos a los´90. Yo me acuerdo de Carlos Saul cuando habló de la revolución productiva, o del 1 a 1, todavía lo estamos pagando", se lamentó.

"Las mejores expectativas, esperemos que todo sea para bien y que sea un país mejor", confío una vecina. "Hay que tener confianza y fe que todo va a mejorar", agregó otra mujer.

SFP Vox Populi (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

"La Argentina se va a venir abajo con ese loco. Yo no confió en el presidente que va a venir ahora. Para mí hubiera sido mejor Sergio Massa. Está bien, van a aumentar las cosas, pero Massa por lo menos ayuda a la gente indigente. Yo estoy de acuerdo con Massa, Milei no", afirmó.

Otro joven opinó que "nadie le tenía fe al muchacho" y que "tuvo una banda de críticas". "Pero me parece que a muchos periodistas le cerró un poquito donde no te da el sol. Esperemos que cumpla los cambios que dice y que no pasemos de mal a peor", concluyó.