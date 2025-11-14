¿Qué resultado tuvo la mesa paritaria entre ATE y el gobierno provincial?

Este viernes se volvieron a reunir, después que el gremio docente ATEN rechazara la propuesta del Ejecutivo.

La mesa paritaria 2026 entre el gobierno provincial y el gremio ATE continuó este viernes, después de la postergación de ayer. Al término de la reunión, el secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo, manifestó el rechazo a esta propuesta del Ejecutivo y señaló: “Le planteamos abrir el presupuesto al gobierno, porque fijan un dólar a un valor que hoy ya está por encima de eso y después la recaudación propia con empresas que no pagan ingresos brutos no es correcta. Si se ajusta eso, el presupuesto y se afinan los números hay posibilidades de sostener el IPC”.

“ Sin IPC no hay nada, por eso se constituye la comisión la semana que viene ”, advirtió.

En el acta de la reunión, que encabezó el ministro de Gobierno Jorge Tobares, el Ejecutivo propuso aplicar una actualización del 2,5 por ciento con los salarios del mes de abril y del mes de julio del 2026 sobre los salarios del mes anterior, respectivamente.

También la convocatoria a una nueva mesa de revisión, dentro de la segunda quincena del mes de julio del 2026, a fin de analizar viabilidad y factibilidad de la continuidad del acuerdo “para ser aplicado dentro del segundo semestre del mismo año, de acuerdo a la situación económica y coyuntura fiscal de la Provincia”.

El funcionario provincial indicó que “la presente propuesta salarial se enmarca en los lineamientos macro fiscales contemplados para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2026, habiendo sido trabajado con el fin de mantener el equilibrio fiscal y la previsibilidad presupuestaria, procurando compatibilizar la preservación del poder adquisitivo de los salarios con la sustentabilidad de las finanzas públicas provinciales.

En la misma acta, los representantes del gremio plantearon el rechazo total a la propuesta, “como así también el rechazo de la política salarial del Gobierno Nacional que pretende imponerle a la Provincia de Neuquén”.

Y solicitaron “en lo inmediato la conformación de una Comisión para el estudio del presupuesto vigente y del correspondiente ejercicio 2026, con la finalidad de demostrar la existencia de recursos disponibles para el sostenimiento de la cláusula de ajuste por IPC para el conjunto de los trabajadores”.

Otros planteos

En la reunión paritaria ATE realizó otros planteos puntuales en cuanto a situaciones sectoriales vinculados a la gestión del Ejecutivo y solicitaron “de manera urgente una Comisión de Trabajo en la cual se encuentre presente el Ministro de Salud Martín Regueiro, a efectos de trabajar sobre las diferentes situaciones planteadas de este sector y que necesitan una urgente solución”.

Citaron, por ejemplo, las “situaciones particulares vinculados a Medicina Laboral, informando que se han rechazado certificados de médicos especialistas sin fundamento y sin respetar las particularidades de cada situación”.

También se formularon planteos respecto a la Subsecretaría de Familia, con relación a la situación que tienen en lo edilicio, principalmente algunos CDI y Hogares, manifestando “la importancia de resolverlo a corto plazo y de manera definitiva. Se recalca que a la fecha existen dos sectores cerrados (Belgrano y Don Bosco) luego de varios reclamos gremiales”.

El rechazo de ATEN

La oferta salarial que el gobierno provincial hizo a ATEN fue parecida a la que se le planteó a ATE. Todo dentro de un esquema nacional que prevé una inflación para el 2026 de un 10,8%. El Ejecutivo formuló un planteo semestral, dividido en dos trimestres y un porcentaje fijo, ambos del 2,5 por ciento, más una nueva convocatoria en el mes de julio 2026 para discutir la forma de continuar el resto del año.

Los dirigentes del gremio docente manifestaron que esa propuesta "no tenía absolutamente nada que ver” con lo que se había planteado en la primera reunión.

Remarcaron que lo que pretenden es "mantener una relación salario-inflación" y que, aún con críticas, entienden que sería a través del IPC, que es el más cercano a poder conseguirla.