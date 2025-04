Qué se sabe del joven desaparecido que buscan desesperadamente en La Angostura

La Policía de Neuquén no desiste con la búsqueda de un joven de 28 años , quien fue visto por última vez el 21 de marzo pasado en Villa La Angostura. Se trata de Ezequiel Díaz Vergara . Efectivos realizaron varios rastrillajes en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi, pero hasta el momento todas las diligencias no arrojan resultados. Su paradero es un misterio.

image.png

El joven de 28 años se ausentó de su casa y no se lo vio más. Su tío, quien acudió al domicilio días después de no tener noticias de él, encontró un mensaje que decía: "Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo".

El padre del joven mantuvo contacto con personas que residen en Chile y tiene conocimiento de que también se lo busca en Brasil.

Es que si bien no hay registros de que haya cruzado la frontera, según su madre, "hay senderos por los que puede pasar la gente tranquilamente". Además, agregó al portal local que tiene un amigo en Brasil y que ya están en contacto con él.

Realizarán un "trabajo de inteligencia"

La mujer se mostró confiada en la búsqueda y dijo que a pesar de que se terminó el trabajo por tierra, es solo por un tiempo. "Ahora se hará una búsqueda de inteligencia. Luego, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, si hay una nueva orden se retomará o se hará lo que sea necesario".

image.png

"Estamos en busca de una persona inteligente y cualquier persona inteligente que se quiere esconder y no quiere ser encontrado, va a ser difícil encontrarla", garantizó Patricia, a lo que agregó: "Creo que es el caso de mi hijo. Yo tengo toda la fe y la esperanza de que está bien y solo decidió alejarse".

Patricia indicó que es por esto que cree que su hijo está vivo y solo decidió alejarse un tiempo. "Creo que mi hijo se sintió apabullado por algo y decidió tomarse un tiempo sin avisar. Aunque eso es lo más triste porque podría haber mandado un mensaje", añadió.

Al parecer, esa es su teoría más fuerte, razón por la cual manifestó que será fundamental continuar difundiendo fotografías de su hijo que permanece desaparecido para dar con su paradero.