Quién era Miriam, la mujer que murió trágicamente en la ruta 22

Su prima y “hermana del corazón”, Yanet Parra, en diálogo con LMNeuquén, expresó que “la verdad que no tengo palabras en este momento. Fue y es muy triste lo que ha pasado. Una noticia inesperada que nos quebró el corazón a todos”. Contó además que “ella era mi prima hermana. Igual siempre dije que ella era mi hermana. A ella la crio mi mamá Teresa, así que crecimos juntas y como hermanas”. Con mucho dolor volvió a decir que desde ayer busca las palabras justas para explicar lo que pasó, pero no las encuentra. No puede creer que ya no volverá a ver nunca más a su hermana de la vida.