Radares de Vaca Muerta: la inesperada novedad con las multas

Los radares están colocados desde el ingreso a la localidad entre las picadas 4 y 10 y 19, y tenían como propósito regular el tráfico petrolero, sobre todo por la cantidad de accidentes y muertes que hubo desde el aumento de flujo vehicular.

El tema generó adhesiones desde las organizaciones como Estrellas Amarillas, víctimas de muertes por accidentes viales, pero también el rechazo en un parte de la sociedad que consideró a los radares, sólo con fines recaudatorios.

Radar: errores al sacar fotos y datos

Los equipos están homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y operado por empleados municipales, y figuraban en la página oficial del organismo.

Sin embargo, antes de que asumiera el intendente Gonzalo Núñez, el jefe comunal saliente dio de baja al contrato de la empresa que procesaba esas multas, debido a irregularidades y faltas de cumplimiento en la concesión.

Según pudo saber LMNeuquén, el pasado 7 de diciembre el exintendente Leandro Bertoya notificó mediante una carta documento a la empresa Fluxa SA, con residencia en la localidad de Paraná, Ente Ríos, sobre el cese del cobro de multas, por incumplimiento del contrato.

Según se desprende del texto de la carta documento, la compañía se comprometía a enviar la información de los infractores, procesarla, identificar el dominio y el conductor de del vehículo infractor, algo que no sucedió con frecuencia. Esto producto que algunas de las infracciones nunca pudieron ser cobradas por la comuna, debido a esa falla técnica.

Chañar radar carta documento.jpeg La carta documento que baja el contrato de concesión de los radares con la empresa Fluxa SA. La compañía tenía dificultades para procesar multas, datos y fotos y fue dada de baja en El Chañar.

“Se obligaban en forma inmediata a la confección del procesamiento y remisión de las actas de las faltas constatadas con la foto del momento y datos personales del titular del dominio, día, hora, lugar, velocidad permitida, velocidad constatada; ello ante los notorios incumplimientos observados no solo a sus obligaciones sino ante la constatación que los datos que se subían al sistema no resultan fidedignos de los titulares de dominio de los vehículos, como así tampoco han informado ustedes”, sostuvo el ex intendente en la intimación.

Las notificaciones sobre las infracciones de tránsito no quedaban registradas en su totalidad y tampoco el pago de los infractores y desde la comuna dijeron que “todas estas acciones que han generado numerosos perjuicios al municipio y que fueran solicitados a ustedes sean solucionados”.

El problema continúo por una largo tiempo. Los radares aplicaban fotomultas, pero el sistema no podía recopilar la totalidad de las actas y la empresa nunca otorgó un informe final sobre el funcionamiento de los radares, según se explicó en la carta documento.

“Sin que a la fecha (los errores) pudieran ser subsanados, por lo que ante su claro y notorio incumplimiento sin justificación alguna se procede a hacer efectiva la resolución del contrato oportunamente suscripto", sostuvo el ex intendente, entre los argumentos para dar de baja al contrato que regía desde finales de 2021, cuando comenzó a recomponerse el flujo vehicular que se había planchado en la pandemia.

La extensión en la Ruta 7

"Asimismo se les hace saber que la notificación de la presente resolución importa también la resolución de la adenda y a la extensión del contrato sobre la ruta provincial 7 picadas 1 a 10, en virtud que han demostrado un claro incumplimiento a las obligaciones a su cargo”, explicaron.

Mientras tanto, los radares no funcionan y ya no cobrarán multas (por ahora).