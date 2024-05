Recesión: ¿Cómo resiste Neuquén y qué tiene para sacar al país del pozo?

La economía neuquina tiene dos antídotos para resistir la recesión de la actividad a nivel nacional, que adquirió niveles no vistos en los últimos tiempos: el petróleo y la construcción , que se mantiene fuerte en la provincia mientras se cae a pedazos a nivel nacional. Con la actividad económica cayendo más de 8% interanual a nivel nacional, Neuquén sufre coletazos, pero cuenta con ventajas respecto al resto del país.

Dónde estudiar Ingeniería en petróleo en Argentina 1200x678.png Se recomienda un uso "acotado" del RIGI por preocupaciones a futuro.

Hay ramas en las que los trabajadores de la provincia están tan expuestos como los del resto del país (comercio), pero en otras Neuquén mantiene condiciones para el sostenimiento de la actividad cuando no sea para su intensificación (petróleo y gas).

En comercio, por ejemplo, hay despidos en las grandes superficies en Neuquén como si la economía local no presentara datos de consumo mejores que los de casi todas las jurisdicciones.

El termómetro en las góndolas

Las ventas de los supermercados neuquinos en marzo se mantuvieron con mejoras en la recaudación entre las más importantes registradas en el país. El crecimiento de las ventas en pesos fue del 304,1% contra el 292% de inflación en el periodo.

A partir de la aplicación de la ley, las góndolas de los supermercados neuquinos y de todo el país se llenaron de etiquetados frontales con advertencias.

Las ventas a nivel nacional crecieron en términos idénticos a la inflación. El ticket promedio de los supermercados neuquinos fue de $84.280, 179% más caro que el ticket promedio nacional.

En la base de la distinción de la economía local con la nacional está la importancia que tiene la industria hidrocarburífera en el PBG de la provincia. La actividad está incluida en la rama minas y canteras a los fines de la confección del índice de Estimación Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que demostró un crecimiento interanual del 6% en marzo, mientras la actividad económica se desplomaba 8,4%.

Cerca de la mitad de la economía neuquina se explica por la actividad petrolera. Su crecimiento salvó al PBG de Neuquén de repetir la suerte que experimenta el Producto Bruto Interno del país. Con la actividad que explica la mitad de su economía creciendo sostenidamente, Neuquén tiene un resguardo contra la recesión del PBI.

A la vez, aparece otro dato local que mejora la situación respecto a la que describen las variables de la economía real a nivel nacional. La rama que presentó en marzo la peor caída en términos de actividad en el país fue la construcción. Al cierre del grifo de la obra pública, se sumó la ralentización de la actividad privada a nivel nacional. No obstante, en Neuquén la construcción privada crece, ganando influencia sobre la obra pública en la cartera general de las empresas con actividad en la rama.

La Municipalidad de la Capital proyecta un crecimiento del 30% en la construcción para 2024.

Espera alcanzar en el año los 333 mil metros cuadrados registrados. En el primer cuatrimestre aprobó proyectos para 10 nuevas torres. Hay trámites iniciados para otros 30 edificios. Los datos se conocieron a la vez que la construcción nacional pasa uno de sus peores momentos.

Recesión técnica

La economía argentina entró en recesión técnica en marzo al acumular dos trimestres consecutivos de caída, según los datos oficiales que entrega el Indec. La actividad económica (EMAE) mostró una caída del 1,4% mensual en marzo. Se trata de la peor baja desde diciembre, cuando el retroceso fue de 2,6%. A nivel interanual cayó 8,4%, según los datos del tercer mes de 2024 revelados por el Indec.

En marzo, con relación al mismo mes de 2023, seis sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas. Se destacaron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+14,1% ia) y Explotación de minas y canteras (5,9% ia). Las dos ramas fueron las que más incidencia positiva tuvieron sobre el EMAE, que fue arrastrado al fondo del mar por caídas notables en sectores clave.

Nueve ramas de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-29,9% ia) e Industria manufacturera (-19,6% ia). Esas dos ramas junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-16,7% ia) aportan 6,6 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE (-8,4%), precisó el Indec.

En adelante, la producción hidrocarburífera neuquina aparece con potencial clave para empujar hacia arriba a la economía nacional, junto al complejo agroexportador.

El tiro en el pie de Nación

Este invierno, Argentina se privó de ahorrar dólares en importaciones energéticas porque se plancharon obras necesarias para el autoabastecimiento. Por ejemplo: la reversión del Gasoducto Norte y las plantas compresoras del GPNK, cuya ejecución no zafó de la motosierra del presidente Javier Milei. El freno implicó que el Tesoro deba destinar 500 millones de dólares a comprar combustibles líquidos importados.

El freno que impuso el gobierno nacional al asumir, el 10 de diciembre, a las obras estratégicas para ampliar el campo de llegada del gas natural extraído de Vaca Muerta generó gastos de dólares extras a las golpeadas arcas del Estado.

El resultado: dejó de gastar 150 millones de dólares en las obras y pagó más de 500 millones de dólares para suplir con combustible importado el gas que pudo entregar Neuquén, pero no pudo porque no estaban las obras para permitir el transporte. El gobierno nacional acaba de comprar gasoil transportado en doce barcos. Y no se descarta que deba comprar más.