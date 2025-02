Reglas curiosas en la Fiesta de la Confluencia 2025: ¿prohibido llevar camisetas de fútbol?

Policía de la Provincia en la Fiesta de la Confluencia.mp4

¿Con qué no podés entrar a la Fiesta de la Confluencia?

En una lista extensa y precisamente ilustrada, la Municipalidad de Neuquén dejó en claro qué cosas está prohibido ingresar a la Fiesta de la Confluencia que ofrece cuatro jornadas a puro ritmo con una grilla de artistas destacados a nivel nacional e internacional.

El anuncio de medidas de prevención y protección de la ciudadanía que asista es lógica teniendo en cuenta que es un evento masivo, en el que esperan a 200 mil personas por día como anunció el Intendente Mariano Gaido. Incluso muchas de las prohibiciones se implementaron en ediciones anteriores, como la conservadora. Sin embargo, algunas innovaciones que figuran en la lista, causaron sorpresa y hasta reacciones de enojo en los comentarios en redes sociales que no tardaron en llegar.

Entre los cien comentarios de vecinos de Neuquén, los que más repiten su enojo son los que cuestionan que no se puede entrar con sillas o reposeras porque no contemplaría a quienes tienen condiciones especiales: "me encuentro embarazada de 8 meses! Necesito llevarme una reposera", pidió la usuaria Anybrice. En este sentido, Belzapmusic, manifestó: "Ningún tipo de silla... y la gente mayor de edad y/o que esté lesionada y quiere disfrutar la fiesta? Son muchas hs para estar parados".

Otra de las cuestiones que causó desde risas incrédulas hasta indignación en muchos vecinos que tienen sus entradas para disfrutar de la fiesta, fue la regla de no ingresar con banderas ni camisetas de países, y prohibir las camisetas de clubes de fútbol en la Fiesta de la Confluencia. En este sentido, se generaron intercambios cordiales, porque hubo quienes recordaron que "es por el tema de las peleas entre hinchas de un club y de otro". Aun así, defendieron que la camiseta de la selección argentina debía estar presente.

También hubo quienes se tomaron algunas de las restricciones con humor e ironía, cuestionando, por ejemplo, si puede ser un problema llevar peluches: "al oso Teddy no le gusta esta publicación", "¿está permitido respirar o también van a prohibirlo?". También hubo quienes aprovecharon para hacer chistes con las cosas que no figuraban en ninguna de las dos listas: "qué bueno voy a poder llevar mi castillo inflable".

Elementos no permitidos en la Fiesta de la Confluencia

Armas de fuego, elementos punzantes, explosivos

Puntero láser

Líquidos, gases inflamables

Conservadora

Pirotecnia

Bebidas alcohólicas o energéticas

Cualquier tipo de sustancia ilegal

Drones/equipo profesional de fotografía

Animales o mascotas

Pelotas

Instrumentos musicales

Mochilas grandes

Computadoras

Carteles políticos, religiosos o pancartas

Cualquier tipo de vehículo

Carpas, sombrillas, cualquier tipo de silla

Selfie stick

Bocina de aire

Peluches

Camisetas de clubes o países

Banderas de países

Luces brillantes

Pistola de agua

Pintura en lata

Los permitidos en la Fiesta de la Confluencia

Así como desde la Muni destacaron las cosas prohibidas, también señalaron qué elementos permiten ingresar a la Fiesta de la Confluencia 2025. Entre ellas se destaca que está habilitado el ingreso con encendedores pequeños, que usualmente son descartados por los policías que los encuentran en la mochila del visitante. También indicaron que estará permitido el paso con repelente y maquillaje.

También no tardaron en llegar los comentarios de las personas sorprendidas con algunos elementos de la lista de permitidos, como por ejemplo, sombrero, anteojos de sol, medicamentos, celular, coche para el bebé y mate.

Maquillajes, bloqueador solar

Cámaras digitales sin lente

Capa impermeable para lluvia

Coches de bebé

Productos de higiene personal

Repelente de insectos

Medicamentos y alimentos especiales

Largavistas

Botellas o cilindros para hidratarse

Mate

Lentes de sol

Perfumes

Riñoneras y mochilas hasta 40x40 cm

Celular

Tapa bocas

Alcohol en gel

Encendedores pequeños

Sombreros y gorros

Batería recargable

Tapones de oídos