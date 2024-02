Relevan los planes sociales en Cutral Co y Plaza Huincul

Es requerimiento obligatorio presentarse con DNI actualizado y fotocopia del mismo, certificación negativa de ANSES y tarjeta de débito asignada para el cobro del programa.

Por otra parte, mediante el operativo que está llevando adelante el ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mañana martes 27 se realizará el relevamiento en Vista Alegre.

Cabe destacar que ya se avanzó con la reconversión de los programas sociales provinciales y hoy los beneficiarios perciben el Incentivo de Apoyo a la Empleabilidad, una política fundamental para el gobierno de la provincia de Neuquén.

Trabajo por planes sociales

Como parte del plan provincial Emplea Neuquén, quienes formen parte podrán acceder a capacitaciones y cursos de formación, y según cada perfil laboral y la demanda, serán vinculados con empresas de distintos sectores.

Los subsidios por desocupación laboral y subsidio social transitorio, fueron reemplazados por el Incentivo de Apoyo a la Empleabilidad. Quienes continúen percibiéndolo, deberán seguir una serie de requisitos como la asistencia a capacitaciones, la participación en acciones de mejora de las condiciones de empleabilidad y el acceso al servicio de intermediación laboral para la inserción a puestos de trabajo.

El relevamiento, según indicó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, es de carácter obligatorio para poder continuar cobrando el plan. En esta oportunidad lo que se releva el subsidio a la desocupación laboral y al subsidio transitorio.

Los números del relevamiento

El grueso del universo de los planes sociales ya fue relevado, dejando un resultado sorprendente respeto a la cantidad de gente que no se hizo presente en la convocatoria y que perderá de manera automática el beneficio. Más de la mitad de los titulares de planes sociales no asistió a las convocatorias para seguir recibiendo este beneficio, un dato que surge a partir del relevamiento que el gobierno hizo en las ciudades de Neuquén capital, Plottier y Centenario.

RELEVAMIENTO-PLANES-SOCIALES-CENTENARIO-3.jpg Poco más de 1200 beneficiarios se presentaron al relevamiento en Centenario.

¿Cuáles fueron las razones? Lo que surge como primer análisis es que había motivos para hacer una depuración del sistema, relacionado esto al escándalo por la estafa con planes sociales, que luego originó una causa judicial contra ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

También la otra investigación que se inició a través de la auditoría encargada por el actual gobierno provincial, que determinó que unos mil empleados públicos percibían planes, además de que muchos de ellos eran “ñoquis” de la administración pública, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía de Estado para identificar a los responsables y dar la baja a más de 900 de esos planes.

Desde el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa se estima que una mayoría no se presentó porque no cumplía con los requisitos mínimos para poder mantener el plan, es decir, no estaba en condiciones de recibirlo, no tenía la certificación negativa de la ANSES o no tenía la tarjeta de débito.

En ese grupo mayoritario se encontrarían, según cree el Gobierno, aquellos beneficiarios que responden a algún intermediario que les sugirió no presentarse, porque implicaría que el Estado tome contacto directo con ellos y se pierda el poder de la intermediación. Y otro sector, minoritario, que no se habría presentado porque o no se enteró del relevamiento o le faltaba algún tipo de documentación.

El primer relevamiento de los beneficiarios de planes sociales se hizo en Neuquén capital y hubo una ausencia del 42 por ciento. Se presentaron a validar su situación 7.366 beneficiarios, de un total de 12.669 personas registradas.

Después se realizó lo mismo en Plottier, con apenas un 28,4% de asistencia (726 personas sobre un total de 2.552), mientras que el último relevamiento tuvo lugar en Centenario. Allí se registraron tan solo 1.249 beneficiarios de subsidios por desocupación laboral y subsidio social transitorio de los 2.875 esperados con relación a lo que habían cobrado ese beneficio en diciembre.