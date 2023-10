Remate de la ex cerámica Neuquén: levantaron el corte tras una promesa de audiencia

Luego de la manifestación de los trabajadores de la ex Cerámica Neuquén que generó un importante caos vehicular sobre Ruta 7 y las inmediaciones de la calle Leloir, este miércoles al mediodía el tránsito quedó liberado. La próxima semana habrá una movilización en Centenario.

protesta ceramica remate leloir Sebastián Fariña Petersen

Bernardo Retamal, delegado de los trabajadores, dialogó con el móvil de LU5 y aseguró que buscan hacer una presentación formal del acuerdo que firmaron con el Ministerio de Economía de la Nación y el dueño de la fábrica. Pese a que recibieron un compromiso de aplazar el remate de la fábrica, supieron que ya se dispuso el hotel global como sede para el remate y que también se solicitó la presencia policial para garantizar el desarrollo normal de la subasta.

El diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, informó que el juez Hugo Ferreyra prometió una audiencia para un encuentro entre las partes, aunque todavía no quedó fijada la fecha y hora, por lo que continuarán con las medidas de protesta prevista. "No quedó muy clara cuál va a ser la voluntad del juez Ferreyra. No hay ninguna garantía de que se pueda resolver el acuerdo que tenemos con la patronal", afirmó a LMNeuquén.

Así, Blanco dijo que continuarán con las medidas de visibilización de la problemática y para el próximo miércoles 11 de octubre desde las 10 de la mañana está prevista una nueva movilización en Centenario, para que la comunidad local se interiorice en la problemática.