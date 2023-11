Robo de bronce: se llevaron 100 placas del Cementerio El Progreso en una semana

"Sabemos es que las venden por bronce. Hay personas que compran este material, no se dan cuenta de que son placas del cementerio. No puede ser que pase esto acá", cuestionó.

Por este motivo, las familias están solicitando de manera urgente seguridad en los cementerios del Alto Valle. "Durante doce horas está solo el cementerio. Necesitamos que haya alguien, porque a veces venimos y acá no hay nadie. Esto nos da miedo porque pasan chicos borrachos, personas drogadas. Entonces, este pedido es por la seguridad de todos y por la de nuestros seres queridos que están acá y les están sacando las cosas. Una flor, una placa, un florero, una plantita. Son nuestros familiares y se los traemos con mucho amor y mucho cariño. Destrozan todo", aseguró.

Ayer, el cementerio El Progreso estaba muy tranquilo y concurrido en horas de la tarde.

Una alternativa económica

Debido a esta modalidad de robo, las casas de ventas de placas en el último tiempo dejaron de ofrecer el bronce, ya que tiene un costo desde los 90 mil pesos y debe mandarse a pedir a Buenos Aires o Mendoza. Ante esto, ofrecen placas de metal, un material más económico y que no son atractivos para el mercado clandestino.

"La gente elige cosas más modernas, más sutiles porque se las roban. No tienen sentido que no son baratas gastar para encontrarse con que ya no las tienen. Plaquitas mucho más simples, con láminas de bronce. Estas no tienen peso comparado con el bronce, que es mucho más pesado y lo pueden ubicar los chicos que las roban", indicó una vendedora de este tipo de elementos.