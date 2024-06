Rolando Figueroa anunció que Neuquén pavimentará el acceso a Villa Traful y rutas del norte con crédito del BID

Durante la presentación del Plan de Infraestructura No Convencional para la provincia de Neuquén, el ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, aseguró que buscarán nuevas estrategias para priorizar las obras más urgentes y realizarlas de manera eficiente. En materia de conectividad, aseguró que la intención de la gestión de Figueroa es que todas las localidades del interior de Neuquén cuenten con, al menos, una ruta de acceso pavimentada.

Este miércoles, Figueroa anunció que el BID también hará aportes para avanzar con el plan de conectividad en la provincia, aunque aseguró que son rutas que demandan largos plazos de construcción. "Lo que se van a ver son rutas en ejecución, que pueden demorar 18 o 24 meses", afirmó el mandatario, que destacó el ordenamiento de las cuentas públicas como un paso fundamental para cubrir el déficit de obras públicas. "No nos quedamos paralizados porque CAF va a financiar, achicamos los gastos superfluos del Estado", señaló.

"Venimos trabajando un esquema de financiamiento para las obras públicas que hacen falta, por supuesto que se necesitan muchos más recursos de los que hemos conseguido pero sí nos da la pauta de poder avanzar con las que se han marcado como prioritarias", expresó el gobernador sobre el aporte que hará el BID, con "la mejores tasas que existen" para avanzar en el norte y el sur de Neuquén.

SFP Etcheverri plan general desarrollo provincial (9).JPG Sebastian Fariña Petersen

Los detalles del crédito con el BID

"Con el BID estamos trabajando las obras que vamos a incluir. Muchas son del norte neuquino, como la segunda parte de La Puntilla a Varvarco, parte de pavimentación a Manzano Amargo, donde en el verano queremos tener una nueva hostería", dijo Figueroa y agregó que también hay trabajos previstos para la zona sur. "Una es la ruta de la Confluencia en Traful hasta el puente en el río Minero. Vamos a conectar la 237 directamente hasta la ruta de los 7 Lagos, se puede llegar a Villa La Angostura y a Chile por pasos alternativos, pero le da llegada a un lugar muy lindo que tenemos que es Neuquén", afirmó.

Figueroa expresó que los aportes, que rondarían los 200 millones de dólares, "forman parte del financiamiento que solicitamos de 500 millones al inicio de la gestión, que no sea para gastos corrientes, sino para obra pública". Las gestiones ante organismos internacionales de crédito también permiten que la administración de Neuquén haga frente a los vencimientos de la deuda pública previstos para los próximos años.

SFP Etcheverri plan general desarrollo provincial (14).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Eso nos permite pagar la deuda pública neuquina que en un 60% vence en estos dos o tres años. Son 360 millones este año, 360 millones en 2025 y 300 millones en 2026", dijo el mandatario y destacó que su administración consiguió pagar los aguinaldos de los estatales sin endeudarse ni pedir adelantos de regalías, como solía ocurrir en el pasado.

"Apenas surja el abastecimiento de fondos del BID, vamos a ser los primeros en recibirlos. La semana pasada, el ministro Caputo le envió la nota de priorización al BID. Es importante tener la posibilidad de obtener 200 millones de dólares, que no llegan de forma inmediata sino de acuerdo a los proyectos y la aprobación de los bancos", dijo y aclaró que habrán aportes de los municipios y del sector privado, que consigue incrementar el valor de su capital a partir de las mejoras que aporta el Estado.

Déficit de obras y administración eficiente

El gobernador neuquino afirmó que hay un gran déficit en infraestructura y admitió que, si se tuvieran que cubrir todas las demandas insatisfechas, el Estado de Neuquén debería invertir unos 4 mil millones de dólares. "Son dos presupuestos provinciales, que vienen de años, pero no podemos no pagar nada por dos años para dedicarnos a hacer obras", aseguró.

SFP Etcheverri plan general desarrollo provincial (23).JPG Sebastian Fariña Petersen

Por otro lado, explicó que será intransigente con la administración de los recursos para avanzar con las obras sin caer en gastos innecesarios. "Si alguien pide u ofrece algo indebido de un lado, háganmelo saber. En la provincia no va a haber un centavo para hacerlo por izquierda, necesitamos empresarios que compitan, no vamos a pagar el doble de lo que se paga en el país por una ruta", aseveró. "Se terminó, o bajan los precios o compiten con los de afuera. A mí me tocó administrar los recursos de los neuquinos y voy a ser eficiente", declaró.

Destacó el ahorro que viene llevando adelante desde su asunción en diciembre, y aclaró que esa administración eficiente es tenida en cuenta y recompensada por los organismos de crédito, que ven a Neuquén como candidato para recibir financiamiento internacional para avanzar con el desarrollo de infraestructura.