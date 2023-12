Rolando Figueroa sobre el DNU: "Hemos tomado recaudos para que no perjudique a Neuquén"

"Hay varios ribetes para analizar, pero considero que está excedido la necesidad y la urgencia en varios temas del decreto", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, tras el lanzamiento del programa de becas Gregorio Álvarez. "Se tiene que ir a un trabajo legislativo, el Congreso tendría que haber tenido participación de otra manera y no con DNU, hace falta respetar instituciones y generar más debate", dijo el también ex diputado nacional por Neuquén.

"Tenemos un estilo de vida diseñado que no lo pensamos alterar ni ceder", dijo sobre las reformas y agregó que, por ejemplo, las empresas públicas neuquinas están amparadas bajo una normativa legal de la provincia de Neuquén.

"No diferenciamos entre empresas públicas o no públicas, lo importante es que la empresa pública sea eficiente", dijo y agregó que las compañías neuquinas "nos permiten llegar a donde la rentabilidad o una empresa privada no iría". De esta manera, la petrolera provincial GYP hizo un aporte de un millón de dólares este viernes para financiar el programa de becas Gregorio Álvarez, como hincapié para que más petroleras privadas se sumen como donantes del programa educativo.

Figueroa se mostró crítico con otros puntos del DNU. "Hay algunos puntos que impactan sobre ciudadanos, como la venta de tierras en la zona cordillerana, eso impacta en Neuquén", dijo y agregó que hay otros ítems que tendrán impacto en todos los argentinos en cuando a desregulaciones de la economía. De esta manera, señaló que resta esperar a ver cómo se traducen esas desregulaciones en la economía cotidiana de los ciudadanos.

"Es muy extenso y hay varios puntos que consideramos, pero hemos tomado los recaudos como hicimos siempre para que no nos perjudique", dijo y remarcó el ejemplo de las empresas de participación neuquina tras los anuncios de Javier Milei de convertir todas las empresas públicas en sociedades anónimas como paso previo a su privatización.

El DNU en los ingresos de Neuquén

El mandatario dio su opinión también al impacto que tienen las reformas en relación con el Impuesto a las Ganancias, que había sido modificado por iniciativa del exministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para excluir a gran parte de los trabajadores neuquinos. "La provincia de Neuquén aporta casi 4% del PBI y recibimos a cambio menos de 2% de coparticipación federal, en impuesto a las ganancias es mucho menos lo que recibe que lo que genera", dijo.

Agregó que hace falta contemplar la zona patagónica, que incrementa los salarios y la base del impuesto, ya que no se puede aplicar el mismo cálculo para Capital Federal o el Norte del país. Agregó que la Patagonia desarrolla actividades que generan recursos vitales para el país y que debería ser contemplado ese aspecto.

"No estamos de acuerdo con el 15% de retenciones en la industria hidrocarburífera, de alguna forma han liberado las frutas, como las cerezas de Vista Alegre salen sin ningún tipo de retención, pero en la única industria que está produciendo dólares para el país, generar retracción de inversiones por nueva retención que le muerde proporción a las regalías y, por lo tanto, recursos a Neuquén, no estamos de acuerdo", expresó.

En relación con el futuro del DNU y su recepción en el Congreso de la Nación, agregó: "Yo he dejado de ser diputado el 10 de diciembre, tenemos diálogo con los representantes, pero no tenemos diputados de nuestro partido". Y señaló: "Sí decimos lo que vemos bien o mal".

Detalló que las cámaras del Poder Legislativo no tienen facultad para reformar el decreto. "Si el DNU pasa validez constitucional, sólo se puede aceptar o rechazar, ahora viene etapa de discusión sobre constitucionalidad, que hay planteos", indicó.

Las obras que Nación debía financiar en Neuquén

El mandatario se refirió también a su viaje a Buenos Aires y sus reuniones para avanzar en el desarrollo de obras públicas que tienen financiamiento nacional y que podrían correr riesgo a partir de los anuncios de suspender el financiamiento a obras no iniciadas en la provincia. Aclaró que reclamó las obras comprometidas, pero todo queda sujeto a la disponibilidad de recursos de Nación y el grado de avance o urgencia de cada proyecto.

"De acuerdo a las conversaciones que tuvimos con el gobierno nacional, las de financiamiento de organismos internacionales, que es dinero de afuera, eso seguiría", dijo sobre las obras que cuentan con aportes de distintos organismos que se gestionaron también en la provincia de Neuquén.

"De las que son con financiamiento nacional, con fondos propios, van a ver cuánta plata tienen y darle prioridad a las que tienen mayor grado de avance", dijo y agregó: "Yo fui a hablar por las obras que nos queda muy poco para terminar como el puente de La Rinconada". Aclaró que la provincia necesita "terminar ese puente como sea" y señaló que van a gestionar o incluso aportar fondos provinciales si es necesario. "Si hace falta, se hará con fondos de los neuquinos, pero lo vamos a terminar", afirmó.

El resto de las obras, como el Hospital Norpatagónico en la meseta de Neuquén capital o el compromiso de construir siete escuelas técnicas, quedará sujeto a la cantidad de plata que tenga el Estado nacional. "Sigue de acuerdo a grado de avance y urgencia, no importan los acuerdos firmados", dijo en relación con que ya hay estaba rubricado el avance de las EPETS. Así, insistió en que hace falta ver el impacto social de cada obra y su contribución al desarrollo. "No todo es la rentabilidad", cerró.