Rolando Figueroa, a favor de que se suspendan las elecciones PASO

El gobernador Rolando Figueroa se mostró a favor de suspender las elecciones PASO de este año , bajo el argumento de que es “importante para ahorrarle gastos innecesarios al Estado” y porque, según su criterio, la mayoría de los partidos políticos no va a definir a sus candidatos en internas abiertas.

Figueroa dijo que en el escenario político actual se “palpa que no van a existir internas en esta elección. Creemos que ha cambiado la forma de elegir de la gente, donde se votan figuras más que partidos políticos y donde, además, se ha establecido la boleta única papel en el que el elector va a poder votar con una cruz y por categoría, eliminando la posibilidad de elegir lista completa”. Y agregó: “Creemos que es un paso adelante para ahorrarle gastos innecesarios al Estado y también un día en vano de la ciudadanía, porque muchas veces no terminaba eligiendo nada al no desarrollarse internas”.

Indicó que este tema lo habló con algunos diputados de la provincia y de otras jurisdicciones del país que, dijo, veían la posibilidad de suspender las PASO “con buenos ojos”.

SFP Figueroa acto ambulancias entrega (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

La posición de los diputados neuquinos

Con relación a la postura de los diputados y disputadas de Neuquén, el gobierno nacional contaría con el acompañamiento de la legisladora libertaria Nadia Márquez, del radical Pablo Cervi y del diputado del MPN, Osvaldo Llancafilo, quien era proclive directamente a la eliminación de las PASO.

En cuanto a los legisladores de Unión por la Patria, habrá una reunión de bloque el lunes para decidir qué hacer. El diputado Pablo Todero se había manifestado en su momento a favor de las PASO, mientras que no se sabe qué posición adoptará Tanya Bertoldi, teniendo en cuenta que si bien la moción mayoritaria en el peronismo es por la continuidad de las PASO, hoy Bertoldi también responde al gobernador Rolando Figueroa y éste ya sentó una postura sobre el tema.

Respecto a lo que pueda darse en el Congreso, en principio en Diputados el oficialismo contaría con los votos para sacar la norma, fundamentalmente, como se dijo, a partir del apoyo del PRO y de la oposición “dialoguista”.

Vale recordar que este sistema de elección fue creado por ley en 2009 y se celebró por primera vez en los comicios de 2011. Son una instancia para definir candidaturas, no cargos. Es decir, en las PASO no se elige quiénes serán presidente, diputados y senadores, sino los candidatos a esos cargos para las elecciones generales. Son abiertas, lo que significa que cualquier ciudadano puede votar en el frente electoral o partido político que desee, sin necesidad de estar afiliado.

Esta fue una de las razones de quienes promovieron las PASO en su momento: dar la posibilidad a todo el padrón de participar en lo que antes se definía a través de las internas de cada uno de los partidos.

No obstante, si se hace un repaso por los diferentes procesos electorales que se sucedieron desde 2011 a esta parte, se puede observar que las PASO se convirtieron en una gran encuesta y no tanto en una instancia que arbitre las disputas internas de un partido en particular. Y sobre esto último se apoyan quienes promueven su suspensión.

SFP Figueroa acto ambulancias entrega (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

Ambulancias

En el centro de convenciones Domuyo Figueroa entregó ambulancias para el sistema público de salud de la provincia.

“Nosotros creemos que tenemos que nutrir más a todos los barrios y a los distintos lugares con más centros asistenciales de atención. Hemos ampliado el horario ya en dos de ellos. En el oeste hasta las 20 horas están abiertos”, indicó el gobernador.

Dijo que se debe “acercar más la salud hacia la población y vamos a tener una línea de trabajo permanente para poder llegar a mayor cantidad de habitantes de la provincia del Neuquén con nuestra política de Estado”

A su vez, reconoció que “siempre están faltando cosas, hace falta mucha infraestructura y rodados” pero señaló que se salió de la crisis sanitaria en la que se encontraba la provincia. “Recordemos cómo estábamos hace un año. Creo que se han dado pasos muy importantes”, resaltó.