Debate y polémica: ¿Se deben eliminar las PASO?

Este sistema de elección fue creado por ley en 2009 y se celebró por primera vez en los comicios de 2011. Son una instancia para definir candidaturas, no cargos. Es decir, en las PASO no se elige quiénes serán presidente, diputados y senadores, sino los candidatos a esos cargos para las elecciones generales. Son abiertas, lo que significa que cualquier ciudadano puede votar en el frente electoral o partido político que desee, sin necesidad de estar afiliado.

Esta fue una de las razones de quienes promovieron las PASO en su momento: dar la posibilidad a todo el padrón de participar en lo que antes se definía a través de las internas de cada uno de los partidos.

De hecho, las PASO registran casos en donde se dirimieron internas fuertes, como, por ejemplo, en las últimas de 2023, donde el PRO definió en esa instancia su candidata a presidente (Patricia Bullrich) por sobre las aspiraciones de Horacio Rodríguez Larreta.

elecciones.jpg

Gran encuesta

No obstante, si se hace un repaso por los diferentes procesos electorales que se sucedieron desde 2011 a esta parte, se puede observar que las PASO se convirtieron en una gran encuesta y no tanto en una instancia que arbitre las disputas internas de un partido en particular, a partir de que estos espacios políticos, en su mayoría, definieron esto hacia adentro y no poniéndolo a consideración del electorado.

Además, también generó situaciones de ingobernabilidad, como ocurrió en agosto de 2019, cuando Mauricio Macri sufrió una dura derrota en su intento por conseguir su reelección, que condicionó el resto de su mandato.

Por otra parte, en el caso de las fuerzas políticas que no presenten más de una lista, las PASO cumplen una suerte de filtro, dado que para que ese partido pueda competir en las elecciones generales debe cosechar al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate y para la categoría que se presentó.

Los gastos que implica

Uno de los argumentos en contra de las PASO se relaciona al gasto (calculado en unos 50 millones de dólares) que se debe destinar por ley para que los partidos habilitados puedan participar y en todo lo que tiene que ver con la organización de los comicios.

Respecto a lo primero, el último antecedente marca que para las PASO 2023 se presentaron 19 listas de precandidatos a presidente y quedaron sólo cinco para competir en las generales, con muchas nóminas que no superaron el umbral del 1,5 por ciento de los votos.

Diputados Nacionales por neuquen.jpg Los cincos diputados nacionales neuquinos: Osvaldo Llancafilo (MPN); Tanya Bertoldi (UXP); Pablo Cervi (UCR); Nadia Márquez (LLA) y Pablo Todero (UxP).

¿Qué pasará en el Congreso con la suspensión de las PASO que impulsa el gobierno nacional? En principio, en Diputados el oficialismo contaría con los votos para sacar la norma, fundamentalmente a partir del apoyo del PRO y de la oposición “dialoguista”.

En lo que refiere a los representantes por la provincia de Neuquén, el gobierno tendrá el acompañamiento a esta iniciativa de la diputada libertaria Nadia Márquez, del radical Pablo Cervi y del diputado del MPN, Osvaldo Llancafilo, quien era proclive directamente a la eliminación de las PASO. En cuanto a los legisladores de Unión por la Patria, habrá una reunión de bloque el lunes para decidir qué hacer. El diputado Pablo Todero se había manifestado en su momento a favor de las PASO, mientras que no se sabe qué posición adoptará Tanya Bertoldi, teniendo en cuenta que si bien la moción mayoritaria en el peronismo es por la continuidad de las PASO, hoy Bertoldi también responde al gobernador Rolando Figueroa y éste aún no definió una postura sobre el tema.