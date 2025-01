Qué dijo Rolando Figueroa sobre las PASO y las obras pendientes de Nación en Neuquén

Figueroa también fue consultado sobre las posibles candidaturas en la provincia y cuándo podrían estar resueltas, al respecto señaló que "es algo que no sabemos, fijar una fecha de elecciones sería poner el carro antes que el caballo", precisó.

rolando figueroa rueda prensa

En este contexto, recordó que desde julio del año pasado se ha firmado un acuerdo "que se fue transparentando también en las buenas relaciones, en la convergencia de muchos pensamientos importantes que tenemos para desarrollar la provincia de Neuquén y la capital".

"Eso ya lo hemos definido hace mucho tiempo, con la totalidad de los intendentes de la provincia, excepto Ramón Rioseco, que con mucho respeto me ha manifestado que él va a seguir trabajando en el Frente de Todos, particularmente trabajando en el proyecto de Cristina Kirchner", manifestó.

"En un principio se pensaba que las diferencias iban a ser una debilidad, pero claramente las diferencias, cuando son marcadas para poder trabajar en conjunto y para defender la neuquinidad, es una virtud. Estamos trabajando todos unidos para defender las costumbres que tenemos los neuquinos", agregó.

Reclamo al Gobierno Nacional

Figueroa también habló de la relación con el Gobierno Nacional y el reclamo de obras pendientes para la provincia. Y aclaró que "nosotros no buscamos ponerle palos en la rueda, pero sí tenemos una idea diferente de cómo tenemos que trabajar en Neuquén. Podemos tener algunas medidas que compartimos, otras que no, pero no ponemos palos en la rueda".

Asimismo, aseguró que hay un listado importante de pendientes y aclaró que "hay muchos pendientes que venían de gestiones anteriores. Ahora tenemos pendientes para resolver temas muy importantes estructurales. Pero sí también debo admitir que este Gobierno Nacional no nos ha prometido cosas que no llegan. No nos ha prometido nada, pero no nos fallan en ese sentido. No tenemos la ilusión que vamos a recibir algo que no vamos a recibir", advirtió.

javier milei rolando figueroa aeropuerto neuquen

"Es decir, bueno, esto es lo que tenemos. ¿Cómo resolvemos los problemas que tenemos en Neuquén? Y ahí también se terminó de dividir el debate Neuquino o político", manifestó.

Obras en escuelas y el inicio de clases

En sus declaraciones ante la prensa, el gobernador destacó la gran inversión que están realizando este verano para mejorar las escuelas. "No es solo mantenimiento, sino mucho mejoramiento porque hay mucha refacción, y esto va en paralelo a una gran inversión que vamos realizando", dijo.

Y señaló que se presume que antes que culmine el mes de marzo, se va a tener - entre ejecutado, a ejecutar y ya licitado - alrededor de 80 mil metros cuadrados de escuelas nuevas y 8 mil metros cuadrados de refacciones.

"Estamos invirtiendo en educación una suma de 225 millones de dólares. Estamos trabajando para que las clases comiencen el 25 de febrero, por eso estamos haciendo las refacciones, pero creemos que vamos a llegar bien", afirmó.