Rolando Figueroa habló de la reducción de la planta en el gobierno

El gobernador electo de Neuquén aseguró que su gobierno será "austero" y que para eso reducirá la planta política. "No será un recorte", aclaró.

Figueroa destacó este período de transición con el gobierno de Omar Gutiérrez y aseguró que la posibilidad de comenzar con las reuniones con los distintos intendentes y funcionarios ya que les permite no frenar el trabajo ya iniciado.

"Estas transiciones conjuntas y compartir lo que viene para el próximo año a nosotros nos da esa seguridad de que no tenemos tiempo que perder para buscar soluciones para la gente", comentó el gobernador electo desde el despacho de Gaido en la Municipalidad del Oeste.

Gaido y Figueroa se mostraron muy cómodos juntos.

El actual diputado nacional aseguró: "Nosotros vamos a hacer un un gobierno austero. Vamos a disminuir drásticamente la planta política". En esa línea además, Figueroa dijo que todos los poderes del Estado deberían hacer lo mismo.

"Las necesidades que tiene la gente son muchas, con lo cual nos tenemos que enfocar en volcar recursos en las necesidades reales que tiene la gente hoy, e inmediatamente hacia ahí tienen que ir los presupuestos", explicó.

En ese sentido, el gobernador electo comentó que la sociedad le demanda a la clase dirigente política la renuncia a muchas cosas. "El renunciamiento principal debe ser de la clase política, y por eso vamos a disminuir mucho el nombramiento de planta política. Vamos a tener personas sumamente destacadas en distintos lugares, pero con una reducción importante de la planta política y vamos a jerarquizarla permanente", explicó.

Por su parte, Gaido se sumó a la premisa de "austeridad" de la que habló Figueroa y dijo que esa cualidad también reinará en su gobierno.

"Durante el mes de octubre y principio de noviembre vamos a tener nuestro presupuesto 2023. Nosotros tenemos que evaluar toda nuestra experiencia que hemos tomado durante estos casi cuatro años gobernando la ciudad de Neuquén y creo que hay que tomar decisiones para mejorar en esta segunda gestión que vamos a comenzar el 10 de diciembre. Desde la experiencia tomar decisiones que mejoren la fluidez en la gestión y resultados que los vecinos nos solicitan", indicó Gaido, y agregó sumará "austeridad".

Con respecto a ambos gabinetes, tanto Figueroa comPo Gaido no adelantaron nombres y coincidieron en que en "Neuquén no existe la política del palo en la rueda". "Ojalá la República Argentina tomara este ejemplo, no solamente están disponibles las personas, sino los proyectos y lo más importante el acompañamiento político para que le vaya muy bien a la provincia que lo necesitamos todos los neuquinos", afirmó Gaido.