Rolando Figueroa, la corrupción, la institucionalidad y la batalla electoral del 2025

Gloria Ruiz, fue destituida con el voto unánime del cuerpo que presidía. El conjunto del Poder Legislativo la entendió inhábil para desarrollar las funciones de Vicegobernadora, cargo para el cual la sociedad la había elegido y que debía ocupar hasta el 10 de diciembre del 2027.

La Gloria presa de sus errores

No fue capaz, o no encontró las formas, de contrarrestar cada una de las causales que los legisladores mostraron en su contra, todas acciones teñidas de “supuestas” faltas graves en la administración de los recursos del Poder Legislativo, algunas según las causas penales que habilitó el Poder Judicial podrían calificarse como “malversación de fondos públicos” y en otras le cabría la figura de corrupción.

Gloria Ruiz.jpg Gloria Ruiz protagonizó uno de los más grandes escándalos políticos de la historia.

Las causas penales recién están en etapas investigativas. La fase en la que ingresa Ruiz no sabe de mensajitos a través de whatsapp, ni de declaraciones vía reels o posteos en cuentas de redes sociales. Debe defenderse y responder a cada una de las acusaciones de acuerdo a derecho y lo que establece la Constitución. No es tiempo de virtualismo. Es tiempo de enfrentar el mundo real y actuar en consecuencia.

Si no advierte sobre la gravedad de la situación en la que se encuentra y no comienza a justificar cada acto administrativo que la justicia investiga, su destino podría llegar a ser la cárcel.

El rugido de Rolando

A tono con las circunstancias, el gobernador envió un claro mensaje a la sociedad neuquina. Fue el jueves pasado, durante el acto aniversario de Vista Alegre. Una vez más advirtió que no toleraría ningún acto de corrupción y que aquella persona que incurriera en delito sería apartado de su gobierno y denunciado ante la Justicia.

También hubo un claro mensaje al sector privado, dando a entender que están bajo su termómetro “anticorrupción” y que de “pescarlos” en negocios ocultos o turbios con funcionarios provinciales, actuaría de la misma manera.

ROLANDO FIGUEROA-.jpg

“Hay sectores empresarios que actúan en distintas órbitas, que estaban acostumbrados a compartir parte de sus ganancias con algunos referentes de turno. Esto, el gobernador lo sabe porque está en política desde hace muchos años y no es zonzo”, nos grafica nuestro amigo asesor de varios gobernadores, hoy ya jubilado.

“Rolo habla hacia adentro de su espacio político, pero también les va mostrando el camino al resto de los pilares que sostienen la economía y la institucionalidad en la provincia”, agrega con entusiasmo en su análisis.

Un mensaje que también llega a los privados

Nuestro interlocutor abre una ventana en la que relaciona el mundo Vaca Muerta y los intereses en danza que hubo entre funcionarios de anteriores gobiernos nacionales, YPF y otras operadoras privadas.

“¿A usted no le llama la atención que, durante cada periodo presidencial, aparecieron en Vaca Muerta, nuevas empresas de servicio regentadas por ex funcionarios de aquellos gobiernos o ex ejecutivos de la petrolera argentina?”, nos interroga, poniendo a prueba nuestra absoluta ignorancia sobre el tema.

“Este gobierno de Figueroa, también les está hablando a ellos”, agregó.

Figueroa sale al ruedo y profundiza el debate sobre el combate a la corrupción con números que guarda celosamente. Cuenta con los informes de gestión de cada área de su gobierno y puso atención especial en la relación de cada área con la red de proveedores del Estado.

Fotos de un despilfarro que ya no es

Solo por citar un ejemplo en el Ministerio de Salud, en la anterior gestión se habrían detectado sobreprecios que sobrepasaba hasta el 500 por ciento de los valores de mercado. Situaciones similares se habrían generado a instancias de Obras Públicas y Vialidad.

Hace tres meses atrás el gobernador había advertido sobre la situación cuando aconsejó a los proveedores comenzar a moderar los costos que aplicaban en las ventas a provincia porque se les “estaba yendo la mano”. En ese entonces los invitó a ser moderados y justos, caso contrario serían “denunciados” y dejarían de ser parte del padrón de proveedores.

El viernes a la mañana, Figueroa convocó a su gabinete de ministros a una reunión en el salón de acuerdos de Casa de Gobierno.

Allí, renovó cada uno de los conceptos que viene utilizando frente a sus espadas de gestión.

Los invitó a redoblar esfuerzos y aumentar la presencia en territorio. También les recordó, una vez más, la necesidad de bajar la línea de accionar contra la corrupción en cada dependencia ministerial.

El BPN ejemplo de empresa comprometida

El gobernador valoró ante los presentes el accionar de los empleados y funcionarios del Banco Provincia Neuquén, quienes denunciaron ante la Justicia parte de lo que estaba sucediendo con la administración de los fondos públicos de la Legislatura.

“Esa es nuestra línea, funcionarios y empleados comprometidos con nuestras políticas de saneamiento de conductas tóxicas, que contaminan y entorpecen la relación con nuestra sociedad”, indicó a alguno de los presentes antes de comenzar la reunión.

ROLANDO FIGUEROA- BPN-ANIVERSARIO-3.jpg

Las mismas exigencias fueron impartidas a los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento que el lunes pasado participaron de la firma del acuerdo Gobernanza II.

“Existe un compromiso unánime de ir en favor del saneamiento de las cuentas públicas, pero también de “extirpar” del estado a cada elemento que sirva a los intereses de los que hasta hace poco tiempo se sirvieron de los favores del estado a cambio de nada”, explicó uno de los colaboradores directo de Figueroa.

Pisando el acelerador

“El gobernador les pidió a los ministros mayor eficiencia en las decisiones de manera que los recursos sean utilizados de manera inmediata en cada una de las áreas en las que están destinados, según el presupuesto aprobado para el año 2025”, explicó.

Salud, Educación, Seguridad, Infraestructura y Empresas Públicas; son las carteras que Figueroa cuenta como columna vertebral de su gobierno.

Pretende que en los primeros seis meses del año venidero todas las obras comprometidas estén en ejecución y a la vista de todos.

Inyecta también una alta dosis de fondos en obras de infraestructura en Vaca Muerta. El viernes anunció la finalización de la obra de repavimentación de la Ruta 5 que une Rincón de los Sauces y Añelo, también comunicó el inicio de las obras de reparación, repavimentación y pavimentación de los más de 80 kilómetros de la Ruta 6 que unen a la localidad petrolera con la Ruta Nacional 151 a la altura de Peñas Blancas y 25 de Mayo, La Pampa.

Construir pensando en el 2025

Fue durante el acto aniversario de la localidad petrolera, en donde compartió escenario junto a la intendenta, Norma Sepúlveda, la Vicepresidente 2° de la Legislatura, Daniela Ruccí; y el Secretario General del gremio Petrolero, Marcelo Rucci.

Se consolida la relación del gobernador con el “Cacique” petrolero que ya ha dado señales de entendimiento político con el liderazgo de Figueroa en la construcción de las opciones políticas para las elecciones nacionales del año próximo.

Avanza el líder de “Neuquinizate” en el armado político de cara al 2025 pero sin perder de vista el 2027, cita obligada en donde seguramente habrá que revalidar títulos.