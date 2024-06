Rolando Figueroa llamó a una alianza electoral fuerte para el 2025

Figueroa señaló que ahora la atención debe estar centrada en la sanción o no de la ley Bases que está en el Senado y que va a volver a la Cámara de Diputados. “Estamos muy atentos a eso. Nosotros tenemos una batería de leyes para también promocionar algunas cosas en la provincia del Neuquén. Estamos esperando para dar pasos siempre firmes sobre la defensa de lo nuestro”, sostuvo.

ROLO MPN 1.jpeg El gobernador Rolando Figueroa, durante el acto de lanzamiento de "La 27".

Apuntó que “la defensa de la neuquinidad es fundamental y todo este ciclo vivido de idas y vueltas de una ley o de otra ley que puede llegar a modificar la realidad de los neuquinos fue una lucha silenciosa, una batalla que la fuimos llevando con coraje pero fundamentalmente con mucha inteligencia”.

Indicó que “hasta que no termine esa ley nosotros vamos a implementar otra etapa también para promocionar las inversiones que necesitamos en la provincia de Neuquén que tiene esta provincia nuevos desafíos, que lo genera la expectativa de poder estar mejor”.

rolando figueroa rueda prensa (3).jpeg Sebastian Fariña Petersen

Resaltó que el problema que tiene esta región es que se genera una expectativa mucho más allá de sus límites geográficos. “Y ahí no tenemos políticas públicas que dependan de nosotros. Neuquén genera un fenómeno de migración interna muy importante, por eso debemos solidarios con otros patagónicos, con la provincia de Río Negro, para que también puedan tener sus oportunidades. Porque si no la gente la va a venir a buscar a Neuquén y la provisión de bienes y servicios públicos con los mismos recursos cada vez se va a ir tornando mucho más difícil”, dijo.

Defensa de los medios públicos

Figueroa también defendió el rol de los medios públicos e hizo foco en la situación de Radio Nacional. “Tienen personas que saben pero además penetran y están en los lugares donde muchas veces al privado no le conviene y no sólo eso sino que permanentemente tienen un servicio hacia la comunidad”, destacó el mandatario provincial.

“No entender lo que significa Radio Nacional para alguien que es del interior es realmente grave. No entender lo que significa, por ejemplo RTN, para gente del interior es realmente grave. Por eso la lucha con la gente de Radio Nacional está, la vamos a dar. Nosotros no podemos privarnos de una herramienta de trabajo del hombre que va de a pie o a caballo y que la verdad que no tiene otra forma de comunicarse muchas veces o de saber qué es lo que tiene que hacer”, apuntó.

Dijo que para los que son del interior, entre los que se incluyó, “Radio Nacional formó parte de nuestras vidas y de la solución de muchos problemas”.

En ese mismo tramo de su discurso, el gobernador se refirió al asesinato del periodista Juan Caliani, ocurrido a fines de marzo de este año. “Fue tan temprana, una partida que duele y que yo en un día como hoy no puedo dejar de mencionar que un compañero se fue”, afirmó.

A su vez, volvió a mencionar la situación política pero sin dejar de hablar de los medios. Dijo que el gobierno nacional “tiene una mirada muy particular, que ha sido legítimamente elegido por el pueblo argentino, pero nosotros, los neuquinos, también elegimos con otra mirada, legítimamente, que es la defensa de la neuquinidad y parte de eso también es robustecer a los medios públicos”.