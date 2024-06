Rolando Figueroa hizo una férrea defensa de los medios públicos

El gobernador Rolando Figueroa hizo una defensa del rol de los medios públicos e hizo foco en la situación de Radio Nacional . “Tienen personas que saben, pero además penetran y están en los lugares donde muchas veces al privado no le conviene y no solo eso, sino que permanentemente tienen un servicio hacia la comunidad”, destacó el mandatario provincial.

“No entender lo que significa Radio Nacional para alguien que es del interior es realmente grave. No entender lo que significa, por ejemplo, RTN, para gente del interior es realmente grave. Por eso la lucha con la gente de Radio Nacional está, la vamos a dar. Nosotros no podemos privarnos de una herramienta de trabajo del hombre que va de a pie o a caballo y que la verdad que no tiene otra forma de comunicarse muchas veces o de saber qué es lo que tiene que hacer”, apuntó.