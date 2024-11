Rolando Figueroa presidió los festejos por el aniversario de Buta Ranquil

El mandatario presidió este sábado el acto por el 93º aniversario de la localidad junto al intendente Pedro Cuyul . En la ocasión, entregó 39 títulos de propiedad a familias del lugar. “Solo la mitad vino a retirarlos. Muchos quizás no creyeron que íbamos a traer el título. Son años que le han fallado a la gente , que ha esperado generación tras generación. Ahora sí, lo que no fallaba era entregar títulos a los amigos, a esos se le entregaban al otro día. Entonces, creo que estas cosas son las que tenemos que cambiar en este Neuquén”, enfatizó.

Obra para el hospital

Otro anuncio fue la reanudación de la obra que estaba paralizada en el Hospital de Buta Ranquil. Para ello se firmó un convenio que fue rubricado por los ministros de Infraestructura, Rubén Etcheverry, y de Salud, Martín Regueiro, con la empresa contratista MCON SA – ARCO SRL UT, con el objetivo de garantizar la continuación y finalización de los trabajos conforme a los estándares de calidad y plazos establecidos.

Las partes se comprometen a coordinar esfuerzos y recursos necesarios para la adecuada ejecución de las obras, priorizando la transparencia y eficiencia en la ejecución de los proyectos.

Una obra, en lista de espera

“¿Cuántos años esperando esta obra? ¿Cuántos años sin motivo retrasándola? Muchos años de malas administraciones porque no tenían autodeterminación, porque gastaban la plata en las camionetas de los amigos, en los planes sociales de los amigos, tratando de comprar voluntades para ganar elecciones. Acá hay que hacer obras”, remarcó el gobernador.

En este sentido, aseguró que “se han trazado dos diferentes modelos de país y dos diferentes modelos políticos. Un camino era quedarse en la queja y decir no me gusta, no quiero esto y otro camino es aceptar las condiciones y hacer lo mejor para poder salir adelante. Eso hemos hecho con Pedro (Cuyul) y eso lo hemos plasmado en un pacto de gobernanza que lo hemos firmado al inicio de año en Chos Malal con todos los intendentes de la provincia. Eso nos permitió ordenarnos y avanzar en el nuevo trazado de la nueva realidad que vamos a tener no solo en Buta Ranquil, sino en la provincia y en la República Argentina”.

“Se terminó la promesa fácil, demagógica, se terminó la promesa de actos y hechos que nunca van a suceder. Algunos les creyeron a esos políticos hasta que le dejaron de creer porque seguían siempre los mismos. Muchas veces desde la capital se pierde el foco de las necesidades de un pueblo. Entonces tenemos pueblos sin agua, sin gas, sin luz, pero con canchitas de fútbol. No nos olvidemos de estos que vinieron e hicieron canchitas de fútbol”, remarcó Figueroa.

Por último, señaló: “Llegó la hora de escucharnos independientemente de donde vivamos, pero con la verdad, sin generar una falsa ilusión en el otro. El vínculo entre la ciudadanía y los gobernantes se construye diciendo la verdad, no ilusionando a la gente, no apretando a la gente, no mintiéndole, no viniendo a los pueblos y sacarse una selfie y salir corriendo”.

Por su parte, el intendente Cuyul señaló que “estamos trabajando muy bien con varios sectores, como la Policía y Salud. Tenemos que continuar con el ordenamiento territorial, a veces cuesta, es engorroso, pero es algo fundamental”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Rolo_Figueroa/status/1855275173848781097&partner=&hide_thread=false EL NORTE MÁS CERCA



Acompañamos esta mañana al intendente Pedro Cuyul y a toda la comunidad en un festejo especial por el 93° Aniversario de Buta Ranquil. El compromiso de inversión para pavimentar Ruta 7 en el tramo conocido como Cortaderas es de los más importantes que hemos… pic.twitter.com/khYujdimNh — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 9, 2024

“A los vecinos les pedimos un poquito más de paciencia, estamos estableciendo con el Gobierno provincial un buen trabajo con proyección al futuro, pero con los pies sobre la tierra, sin mentiras, sin atajos. Es un trabajo que busca dejarle un pueblo mejor organizado a nuestros niños y a nuestros jóvenes”, expresó.

El jefe comunal dijo que “un pueblo ordenado es la mejor manera de acompañar a un a un gobernador y una provincia que quiere ser protagonista del país, que ya lo está haciendo. Ojalá que Neuquén se posicione mucho mejor en la Argentina y en el mundo, ya se siente en la economía, por eso le espera un gran porvenir a Neuquén”.