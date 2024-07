Rolando Figueroa respaldó las fiestas populares y propuso conciertos en puntos emblemáticos de Neuquén

"Equilibrar la provincia no es sólo ordenar los números y recortar gastos innecesarios que eran parte de los abusos de la política", dijo durante el acto de presentación. Y aclaró: "Poner las cosas en orden en la provincia es llevar lo que nos importa al lugar que debe estar, y la cultura es lo más importante porque somos nosotros mismos. Es rescatar nuestra historia, incluso nuestros padres y nuestros amigos".

A los programas vigentes de formación nuevos espectadores, orquestas infantiles y juveniles, los programas del Museo y el Archivo va a la escuela, los juegos culturales regionales y los ciclos de capacitación se sumó un fuerte respaldo a las fiestas populares. El funcionario destacó que en lo que va de la gestión ya se realizaron 72 festivales en el interior de Neuquén, incluso cuando las autoridades nacionales criticaron estos eventos por considerarlos gastos superfluos.

SFP Presentan Plan Cultural Provincial en cine teatro español (16).JPG Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, Sarhan respaldó la postura de Figueroa, que consideró que pensar en los programas culturales sólo como un gasto o un mero presupuesto es una mirada miope. "La cultura es una inversión y nunca un gasto, es el capital que siempre nos va a terminar quedando", señaló el gobernador y agregó: "Buscamos monetizar el subsuelo para ir al desarrollo pero también para defender lo que somos".

A futuro, el programa prevé la realización de nuevos festivales, como el del Bosque en Huinganco, el de Alto Fondo en Buta Ranquil. que hace foco en la geología, el festival de la Ufología en Las Ovejas y el festival Corto Circuito, de cortos de cine, en el norte la provincia. En su repaso por los distintos eventos, destacó cómo las comunidades locales se apropian de sus propias raíces para convertirlas en un momento de encuentro y también en una atracción turística, lo que fortalece el arraigo y el orgullo por sus propias costumbres.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, destacó la importancia de generar un equilibrio territorial a través de estos festivales, por lo que agradeció la presencia de los intendentes durante la presentación del Plan Provincial de Cultura. Por eso, aclaró que van a trabajar para defender las fiestas populares en el interior, además de la Fiesta Nacional de la Confluencia, de Neuquén capital.

SFP Presentan Plan Cultural Provincial en cine teatro español (21).JPG Sebastián Fariña Petersen

Ante la demanda de sostener una administración más austera de los recursos públicos, señaló que las fiestas van a sostenerse pero con una optimización de los recursos a través de la administración eficiente. Dio como ejemplo el Festival del Chef, en Villa Pehuenia, que tuvo costo cero para la Provincia y el Municipio, a través de un sistema de préstamos y la rifa de una camioneta, que permitió sostener el evento con el aporte de los propios visitantes.

Tanto Corroza o Sarhan coincidieron en que la inversión que hace el Estado para este Plan Cultural, del orden de los 400 millones de pesos, excede los presupuestos. "Buscamos fortalecer el tejido social, que la gente ame su cultura, que se quede en los pueblos, que no se vayan", dijo el subsecretario, que consideró que quedarse en un número "es algo chiquito". La ministra coincidió en el valor que tienen estos programas para mostrar el acervo cultural de la provincia y generar espacios de encuentro entre productores, visitantes y vecinos.

En ese contexto, Figueroa destacó la necesidad de visibilizar a los artistas locales. "Está bueno que vengan artistas que muchos no pueden ver de otra forma porque no tienen acceso pero lo importante es mostrar a nuestros artistas", dijo el gobernador ante el aplauso de los presentes. Así, propuso "que nuestros artistas toquen en escenarios naturales, tener un concierto en Los Bolillos, en las bardas o abrir El Messidor para conciertos".

SFP Presentan Plan Cultural Provincial en cine teatro español (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Defender la neuquinidad es defender nuestro cine, nuestra historia, lo que nos pasa", dijo y agregó: "Estamos orgullosos del mapuche y del que ha llegado hoy, pero queremos ponerlo de pie de forma constructiva, el Estado debe estar al lado del que más necesita y no abusar de él".

Herramientas para fortalecer al arte local

El subsecretario de Cultura de la provincia, Oscar Sarhan, también se refirió a la importancia de desarrollar los rasgos identitarios de los neuquinos para fortalecer el tejido social y generar más arraigo. Por eso, presentó una serie de herramientas, como el Cine Móvil o el Estudio de Grabación Móvil, que le dan voz a los habitantes de parajes alejados que quieren contar sus propias historias.

SFP Presentan Plan Cultural Provincial en cine teatro español (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

A esos programas se suman los espacios culturales, que abren la posibilidad de redescubrir la historia o encontrarse con expresiones artísticas de forma permanente y con el valor puesto en la expresión artística. De este modo, destacó que se avanza en proyectos de ley para crear tabularios que permitan que los teatristas y artistas visuales cobren por su trabajo.

"Decir que un artista no trabaja quedó retro. Un artista es un trabajador", dijo y agregó que estos proyectos buscan valorar a los artistas que "echan a andar la rueda de las exposiciones. Si no, termina ganando el galerista, el de la puerta, el de las bebidas, y no el artista que da sentido a la exposición".