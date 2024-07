Rolando Figueroa y el frente interno en Neuquinizate después del Pacto de Mayo

El portazo del histórico dirigente Raúl Podestá al Frente Grande, uno de los partidos que forman parte de la coalición figueroista, generó un llamado de alerta, más allá de que Podestá no tenía ni siquiera un cargo formal de conducción en su partido como tampoco un lugar dentro del gobierno provincial.

¿Podría haber más portazos? Lo de Podestá obliga, indefectiblemente, a poner la mirada sobre la ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, principal representante del Frente Grande en el Gobierno.

rolando figueroa soledad martinez anuncio obra escuela Sebastian Fariña Petersen

Sin embargo, desde el entorno de la funcionaria se aseguró que la decisión del ex diputado provincial “no hizo ruido” y que está ratificada la permanencia del partido en el espacio político de Figueroa.

“Lo que se está haciendo en materia de política provincial es lo que nosotros siempre sostuvimos que había que hacer”, se indicó.

“El Pacto de Mayo no nos gusta, no son nuevas las diferencias que tenemos y tendremos con Nación, pero todo esto no impacta en las políticas públicas de Neuquén, que son muy distintas a las del gobierno de Milei”, se explicó.

Bajo ese argumento se aferra también el sector del peronismo dentro del frente Neuquinizate para separar la paja del trigo al momento de analizar el contexto y las políticas nacionales respecto de lo que se da a nivel provincial, incluso si eso implica “comerse algún sapo”.

Rolando Figueroa plan desarrollo provincial (23).JPG Rolando Figueroa y su frente Neuquinizate se sostienen pese a las diferencias con el gobierno nacional. Sebastian Fariña Petersen

Esto último en referencia a la posición que Figueroa tuvo con relación a la ley Bases y la firma del Pacto de Mayo. “Cuando se tiene responsabilidad de gobierno hay que llegar a acuerdos y eso no significa que la provincia esté alineada con Milei. Para nada”, analizó un importante referente del PJ neuquino, al tiempo que se destacó el hecho de que el peronismo forme parte del actual gobierno provincial.

“Figueroa hace, por ejemplo, en materia de política internacional, lo diametralmente opuesto a lo que plantea Milei. Se junta con los chinos, con Lula. Y todo eso representa cuestiones concretas que van a favorecer las inversiones en Neuquén. Eso es lo importante, y por eso seguiremos apoyando”, destacó otra fuente del PJ figueroista.

Electoral

A Figueroa se le vendrá otra tarea para con su armado político, pensando en las elecciones nacionales del año que viene, en donde deberá transitar el delicado equilibrio de hacer confluir a los espacios que ya integran el frente Neuquinizate, sumado al MPN.

El peronismo figueroista jugará por dentro y a la espera de que el gobernador otorgue algún lugar expectante en las listas de candidatos, mientras que en el PRO hay dos posturas: La de la funcionaria Leticia Esteves, que tiene que ver con “fortalecer” con su partido, el espacio político de Figueroa; y la de Marcelo Bermúdez, quien entiende que “lo nacional y lo provincial” van por caminos separados, y que el PRO debe llevar candidatos propios.

Leticia Esteves y Rolo FIgueroa en VIlla La Angostura.jpg

Fuera de estas discusiones están los libertarios, que también irán con nombres propios para postular al Congreso en representación del gobierno del presidente Milei.

Todo este panorama ante un arco opositor que se muestra, hasta el momento, con pocas fortalezas y muchas incógnitas respecto a cómo encarará el próximo escenario electoral.