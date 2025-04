Sangre de progreso en la tierra de pioneros

El viejo entramado comunitario se desarma. Centenario ya no es chacra ni pioneros. Es furúnculo urbano, donde el dinero y el olvido matan la historia.

Centenario ya no es lo que era. Y no hay que decirlo con nostalgia barata ni romanticismo de feria regional. La muerte de un vecino asesinado a golpes en una juntada con amigos en el Casco Viejo es el sinónimo de parte de la decadencia. Porque su historia, que podría ser una entre tantas, de una comunidad que se va deshilachando. No hay trama social ni redes de contención en esta ciudad que va perdiendo su identidad.