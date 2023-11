Se aprobó el presupuesto 2024 para el inicio de la gestión de Rolando Figueroa

Embed - 20a. Sesión Ordinaria, miércoles 29 de noviembre de 2023

Los que votaron en contra

Los tres diputados que votaron en contra fueron Ayelén Gutiérrez, Andrés Blanco y Blanca López. El legislador del Frente de Izquierda calificó al presupuesto como “acordado por Gutiérrez y Figueroa de espalda a los problemas del pueblo trabajador”. Rechazó el presupuesto acordado en el marco de la transición porque “festeja los récords de producción de gas y petróleo proveniente de Vaca Muerta. Pero la realidad es que mientras las petroleras la levantan en pala, las necesidades de las mayorías se siguen postergando”.

Explicó: “Que el 2023 fue histórico para las petroleras, pero al mismo tiempo aumentó la indigencia, es decir el porcentaje de la población que no llega siquiera a cubrir la canasta alimentaria. Esto es inadmisible”.

Parrilli votó a favor, pero en desacuerdo

La diputada Lorena Parrilli tomó la palabra y pidió aclarar que su voto afirmativo "tiene que ver con una concepción ideológica de que los gobiernos tienen que tener la herramienta para gobernar". En ese sentido, recordó que a Cristina Fernández de Kirchner "durante muchos años no le aprobaron los presupuestos, eso implicó que tenga que manejarse con el presupuesto del año anterior".

Parrilli remarcó que está "en absoluto desacuerdo con el presupuesto, porque va a seguir endeudando a la provincia de Neuquén"; "el grado de endeudamiento que tenemos es insostenible y va a seguir siéndolo", insistió. Además, agregó: "el presupuesto tiene un artículo que termina de echar mano al Fondo de Estabilización y Desarrollo".

La diputada del Frente de Todos continuó con su acalorada intervención: "Nos acabamos de enterar que hoy se aprueba una ley que va a tener, en el presupuesto de la Legislatura, un fondo...", en ese momento fue interrumpida por la vicepresidenta 1° de la cámara, María Fernanda Villone, que presidió la sesión: "Diputada, está hablando de otro tema". "No me interrumpa que me quita tiempo", retrucó Parrilli, al tiempo que su micrófono se apagó.

"No se acabó mi tiempo"; "¡es un escándalo, estaba en uso de mi palabra!", continuó Parrilli ya con el micrófono apagado. La sesión continuó con ánimos caldeados y declaraciones cruzadas.