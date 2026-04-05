Semana Santa en Neuquén: los números que deja el turismo religioso y de descanso

La provincia registró más de 15 mil turistas, con un impacto económico superior a los 10.600 millones de pesos y más de 60 mil pernoctes estimados.

La provincia del Neuquén registró un exitoso movimiento turístico durante Semana Santa , con un promedio de ocupación del 80 por ciento en sus destinos y una fuerte afluencia de visitantes en todas las regiones.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales , más de 15 mil turistas recorrieron diversos puntos de la provincia durante los cuatro días del feriado. Esta actividad generó más de 60 mil pernoctes y un impacto económico estimado por encima de los 10.600 millones de pesos. El gasto promedio por turista se ubicó en torno a los 585 mil pesos, contemplando una estadía media de tres días.

Aluminé, Villa Traful, Los Miches y Manzano Amargo se destacaron por alcanzar ocupación plena. Por su parte , Caviahue, Huinganco y Varvarco registraron un 90 por ciento de plazas ocupadas; mientras que Junín de los Andes llegó al 80 por ciento. Villa La Angostura y Villa Pehuenia-Moquehue alcanzaron el 75 por ciento .

Turismo finde de Pascua Neuquén-2 Las fiestas populares en el turismo de Semana Santa.

En tanto, San Martín de los Andes y Copahue registraron una ocupación del 70 por ciento. La ciudad de Neuquén se ubicó en torno al 60 por ciento, mientras que Las Ovejas y Villa El Chocón reportaron un 80 y 75 por ciento respectivamente.

Turismo de Semana Santa: fiestas y la Pascua del Chocolate

El flujo de visitantes coincidió con una variada agenda de actividades. En Junín de los Andes se realizaron propuestas religiosas y culturales, mientras que San Martín de los Andes llevó adelante la Pascua de Chocolate.

En Aluminé se desarrolló la XVII Fiesta Nacional del Pehuén, uno de los eventos con mayor convocatoria. La oferta provincial incluyó también la Fiesta Provincial del Piñón, el Vía Crucis Viviente y la cuarta edición de Caviahue Cocina.

Turismo finde de Pascua Neuquén

La agenda gastronómica sumó eventos como “Sendero, sabor y cielo” en Huinganco y la Gran Paella de Semana Santa en Villa Pehuenia-Moquehue. Finalmente, Villa La Angostura concretó la Travesía de los Cerros y las Pascuas Solidarias, en tanto la capital provincial ofreció múltiples opciones recreativas para las familias.

Los números de la ciudad y el todo el feriado largo

Este feriado largo, donde se juntó la Semana Santa con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, hubo mucho movimiento en la ciudad, especialmente en la Península de Hiroki, donde se concentraron las actividades propuestas por el municipio.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, se mostró más que satisfecho por el nivel de ocupación que registraron los primeros logaritmos.

Diego Cayol.jpg El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquen, Diego Cayol,

El funcionario señaló que la primera medición la realizaron el miércoles por la noche y detectaron que era de un 56%, mientras que el jueves ascendió al 62%. “En promedio registramos un 60% de ocupación y eso muy bueno para la ciudad”, agregó.

Explicó que el nivel de ocupación está dentro del rango previsto porque cuando se cuenta con una reserva del 40%, eso deriva luego en una ocupación por encima de un 15 o 20%.

El funcionario se mostró satisfecho de la ocupación y del nivel de participación en las actividades programadas desde el municipio capitalino. "Estamos muy contentos, el año pasado tuvimos un fin de semana extralargo, este fue con menos días", recordó. Al tiempo que indicó que hubo mucha convocatoria y participación tanto en la paella con más de 300 porciones como en el sector de los emprendedores con sus variadas propuestas en chocolatería, pastelería y grastronomía en general.